search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 12:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 11:37

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους

29.07.2026 11:37
Mitsotakis-dwdekanisa

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, σε μικρή απόσταση από τα τουρκικά παράλια, βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στα Δωδεκάνησα.

Στις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των νησιών πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, αλλά και στη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε, επίσης, σαφές μήνυμα προς τα δίκτυα διακινητών μεταναστών, τονίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές θα εμποδίσουν τη δράση τους.

Μητσοτάκης: «Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς»

«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη μεγάλη ελληνική σημαία που κυματίζει στο ακριτικό νησί.

«Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», πρόσθεσε.

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί είναι το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ο Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στην Κωνσταντοπούλου

Μητσοτάκης σε πολίτες της Λέρου: Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά

Χαμός στη Βουλή: Ο Καιρίδης καταδίκασε τη σεξιστική επίθεση Κυριαζίδη και έπειτα κατηγόρησε την Κωνσταντοπούλου για τοξικότητα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prince-new1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «Purple Rain» του Prince ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 42 χρόνια

olympiakos-panathinaikos-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Πότε θα κοντραριστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το πλήρες πρόγραμμά τους

syros_main
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια», επιμένει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας

mitilinaios metlen 77- new
BUSINESS

Η METLEN υπογράφει εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου

kyriazidis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

gibbs-karharias
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι - Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην κορυφή του κόσμου ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου – Νο1 στο World Ranking του μήκους

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 12:07
prince-new1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «Purple Rain» του Prince ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 42 χρόνια

olympiakos-panathinaikos-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Πότε θα κοντραριστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το πλήρες πρόγραμμά τους

syros_main
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια», επιμένει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας

1 / 3