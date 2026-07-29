Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους

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Στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, σε μικρή απόσταση από τα τουρκικά παράλια, βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στα Δωδεκάνησα.

Στις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των νησιών πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, αλλά και στη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε, επίσης, σαφές μήνυμα προς τα δίκτυα διακινητών μεταναστών, τονίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές θα εμποδίσουν τη δράση τους.

Μητσοτάκης: «Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς»

«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη μεγάλη ελληνική σημαία που κυματίζει στο ακριτικό νησί.

«Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», πρόσθεσε.

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί είναι το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

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