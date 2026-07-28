Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ο Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στην Κωνσταντοπούλου

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Με απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τη νέα σεξιστική επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης υποστήριξε ότι το περιβόητο «κάνε κανένα παιδί» που είχε φωνάξει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν «ευχή» και παρουσίασε τον ευατό του σαν «Ιφιγένεια». «Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε “δολοφόνους”, “παιδεραστές”, “παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή της εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας», είπε χαρακτηριστικά.

Ζητώντας και τα ρέστα είπε ότι τους τελευταίους 10 μήνες «στην Ολομέλεια και στις επιτροπές δέχομαι μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Άδειασμα από Μενδώνη

Τον βουλευτή Δράμας πάντως άδειασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Λυπάμαι για όσα ελέχθησαν για την κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κ. Κυριαζίδης, είτε είναι ο κ. Πολάκης πριν που απευθύνθηκε σε εμένα. Είναι περίπου το ίδιο, ήταν επίσης σεξιστικός ο τρόπος», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη.

Διαγραφή ζητά το ΠΑΣΟΚ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης ζήτησε τη διαργραφή του από τη ΝΔ και τον χαρακτήρισε υπότροπο. «Είναι αμετανόητος, αδιόρθωτος και η σημερινή συμπεριφορά του τον καθιστά υπότροπο απέναντι στη Βουλή, στη δημοκρατία, στην κοινωνία μας. Το γεγονός ότι η υπουργός Πολιτισμού επέλεξε να διαχωρίσει τη θέση της από όσα τραγικά, αδιανόητα και ντροπιαστικά είπε ο κ. Κυριαζίδης, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα η Κ.Ο της ΝΔ. Η στάση του τον θέτει ουσιαστικά εκτός ΝΔ και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προχωρήσει στη διαγραφή του», υποστήριξε ο κ. Χρηστίδης.

Οι καταδικαστικές αντιδράσεις εναντίον του κ. Κυριαζίδη συνεχίστηκαν, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη να τον χαρακτηρίζει «πολιτικό τραμπούκο» και να τονίζει ότι «αν υπάρχει στοιχειώδης πολιτική ευθιξία στη ΝΔ πρέπει να τελειώνουμε με τα πολιτικά σκουπίδια».

Κωνσταντοπούλου: Ο Κυριαζίδης είναι καθρέφτης του Μητσοτάκη

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον κ. Κυριαζίδη για «ακραία, σεξιστική, κανιβαλική και παραληρηματική συμπεριφορά» και κάλεσε όλες τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν συντεταγμένα.

«Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέφτης του κ. Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ κυρία Ακρίτα που αντιδράσατε. Πρέπει να αντιδρούμε, δεν μπορεί αυτός ο λόγος να επικρατήσει. Ευχαριστώ κυρία υπουργέ, σας είδα ότι βγήκατε αγανακτισμένη από την αίθουσα και καταδικάσατε αυτή τη συμπεριφορά. Περιμένω να το κάνουν και οι άνδρες της ΝΔ», ανέφερε η κα Κωνσταντοπούλου.

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