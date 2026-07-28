Αμετανόητος και αδιόρθωτος ο Κυριαζίδης: «Το “κάνε κανένα παιδί” στην Κωνσταντοπούλου ήταν ευχή»

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Να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν θύμα επιχείρησε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης, αντί να παραδεχτεί ότι η συμπεριφορά του κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν σεξιστική.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης υποστήριξε ότι το περιβόητο «κάνε κανένα παιδί» που είχε φωνάζει στη Βουλή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν «ευχή» και παρουσίασε τον ευατό του σαν «Ιφιγένεια».

«Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε “δολοφόνους”, “παιδεραστές”, “παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή της εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας», είπε χαρακτηριστικά.

Ζητώντας και τα ρέστα είπε ότι τους τελευταίους 10 μήνες «στην Ολομέλεια και στις επιτροπές δέχομαι μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην πρώτη του συνάντηση με την πρόεδρο της Πλεύσης για την Ελευθερία πριν από 20 χρόνια στη Δράμα όπου υπηρετούσε ως αστυνομικός διευθυντής.

Ο Κυριαζίδης υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε εξαφανιστεί και ότι ο πατέρας της, του είχε ζητήσει να τη φορτώσει σε ένα ταξί και να τη στείλει στη Θεσσαλονίκη όπου θα μιλούσε σε μία εκδήλωση.

Άδειασμα από Μενδώνη: «Ήταν σεξιστικός ο τρόπος του»

Τον βουλευτή Δράμας πάντως άδειασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, που έχει, επίσης, επιλέξει να μην αποκτήσει παιδιά.

«Λυπάμαι για όσα ελέχθησαν για την κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κ. Κυριαζίδης, είτε είναι ο κ. Πολάκης πριν που απευθύνθηκε σε εμένα. Είναι περίπου το ίδιο, ήταν επίσης σεξιστικός ο τρόπος», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη.

Αποπομπή του ζητά το ΠΑΣΟΚ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης ζήτησε τη διαγραφή του από την ΚΟ της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας τον υπότροπο. «Δεν έπεσε σε γκάφα ο κ. Κυριαζίδης, δεν ήταν μία άτυχη στιγμή. Ήταν επιλογή του».

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου τόνισε πως η συμπεριφορά του βουλευτή είναι «δυσώδης» και χαιρέτησε την παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού.

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