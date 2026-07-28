Μήνυμα Τραμπ στον Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε – Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι κάνει το Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με νέα στρατιωτικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, όπως γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και διατηρούν τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ μέσω του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι όποιος αποδεχθεί δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια ως αποζημίωση δεν θα έχει πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Παρά τις απειλές για στρατιωτική δράση, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να προτιμά την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης για την επίλυση της κρίσης.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου υπογράμμισε τη σημασία της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στα Στενά, δίνοντας προτεραιότητα σε διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

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Έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, λίγες ώρες πριν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.



Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος» δήλωσε χαρακτηριστικά. «Με τη Διαστημική Δύναμη διαθέτουμε τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες γνωρίζουν πλήρως τι συμβαίνει στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την περιοχή του Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται πιθανή πυρηνική εγκατάσταση.

«Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα χρειαστεί να καταστρέψουμε και το Pickaxe Mountain» ανέφερε.



Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: «Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε».





«Μπορώ πολύ εύκολα να καταστρέψω σε δύο ώρες τις περισσότερες γέφυρές τους»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και το σενάριο επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να καταστρέψει τις μεγαλύτερες γέφυρες της χώρας μέσα σε ελάχιστο χρόνο.



«Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα επιστρέψω και θα τελειώσω τη δουλειά. Μπορώ πολύ εύκολα να καταστρέψω τις περισσότερες μεγάλες γέφυρές τους μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες» είπε.

TRUMP: IRAN'S BRIDGES COULD BE GONE IN "LESS THAN 2 HOURS," POWER PLANTS WITHIN A DAY



President Trump has repeatedly threatened to destroy Iran's infrastructure if it doesn't reach a deal, saying at various points this year "every bridge in Iran will be decimated" within hours… pic.twitter.com/fHztGIcO0d — Washington Eye (@washington_EY) July 28, 2026





Παράλληλα, τόνισε ότι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν στόχο: «Μέσα σε μία ημέρα όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είχαν καταστραφεί. Οι γέφυρες χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθούν», υποστήριξε.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ωστόσο ότι προτιμά να αποφευχθούν επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. «Δεν επιδιώκω να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής.



«Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ. Μπορούν να ρίξουν μερικές νάρκες και να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά ο έλεγχος είναι δικός μας. Το Πολεμικό μας Ναυτικό είναι απίστευτο», είπε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν επανήλθε όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκ νέου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις πριν από περίπου δύο εβδομάδες, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο.



«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιάζουν πλέον τις συμφωνίες. Κάθε φορά που συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξαφνικά λένε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες. Αυτό ακριβώς συζητάμε», ανέφερε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε μια διπλωματική λύση, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών του Ιράν.

Τεχεράνη: Όποιος λάβει τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν ως αποζημίωση δεν θα διέρχεται από το Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι καμία χώρα ή εταιρεία που θα αποδεχθεί δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για πλοία που υπέστησαν ζημιές δεν θα μπορεί να διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος της κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφακαρί, απέρριψε την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ζημιές που υπέστησαν πλοία από επιθέσεις του Ιράν στον Περσικό Κόλπο θα αποζημιωθούν με δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Εν τω μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τονίστηκε «η σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού όσον αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλειά της στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις που ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

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