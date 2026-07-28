Σεισμός στην Ιαπωνία: Εγκλωβισμένοι μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο, φόβοι για νεκρούς – Ζημιές σε υποδομές, πάνω από 50 τραυματίες (Photos/Videos)

Takeaways by to pontiki AI Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στην Ιαπωνία, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές σε οδικές υποδομές.

Αναφορές κάνουν λόγο για ανθρώπινες απώλειες και εγκλωβισμούς σε εμπορικό κέντρο, ενώ τουλάχιστον 50 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία με τραυματισμούς.

Οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων για προληπτικούς ελέγχους, ενώ η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε αρχικά ήρθη σύντομα.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές ή προβλήματα ασφαλείας στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής.

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«Σημαντικός αριθμός» ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο ύστερα από τον ισχυρό σεισμό, μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, που σημειώθηκε την Τρίτη στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση εάν υπάρχουν θύματα στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο της διοικητικής περιφέρειας Κουμαμότο. Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για «πολλούς ανθρώπους» που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό.

Large shopping mall collapses in Japan following earthquake. (IRIB News) pic.twitter.com/G2iHZtbTxQ — lone__ajju__🇵🇸🇮🇷 (@lone__ajju__) July 28, 2026

Επίσης νωρίτερα, η τοπική αστυνομία είχε δηλώσει στο AFP ότι είχε λάβει αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο.

Japan earthquake live updates: Reports of multiple deaths after earthquake strikes Japan's south-western Kyushu island https://t.co/V1qquCf1pB @ABCaustraliaより — FFR🇦🇺⇄🇯🇵 (@Wahaha_Kawasemi) July 28, 2026

Συμφωνα με το Al Jazeera, περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι είναι αγνοούμενοι, μετά την έκρηξη που ακολούθησε τον μεγάλο σεισμό στο εμπορικό κέντρο. Την ίδια πληροφορία , ότι περίπου 20 έως 30 υπάλληλοι του εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές, παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό, και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό η επικοινωνία μαζί τους, δίνει η δημόσια τηλεόραση NHK, που σημειώνει επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι σε εργοστάσιο χαρτιού.

BREAKING: About 20 to 30 workers at Aeon mall in Kumamoto, Japan, are missing following an explosion after a 7.1 magnitude earthquake, according to Japan Broadcasting Corporation (NHK).



🔴 More on https://t.co/5H0QqpfIYw pic.twitter.com/sEDhxvwNe5 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 28, 2026

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την κατάρρευση ενός σπιτιού μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



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«Στην πόλη Κασίμα, ο δεύτερος όροφος ενός εμπορικού συγκροτήματος κατέρρευσε, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν στο εσωτερικό του», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα ότι είχε λάβει αναφορές για έναν ήχο που έμοιαζε με έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο, χωρίς όμως να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματίες.

Aerial footage shows buildings on fire, overturned trains, and major damage to a shopping mall in Kumamoto Prefecture after an earthquake with a preliminary magnitude of 7.1 struck southern Japan. Emergency crews were seen trying to douse large flames rising from burned-out… July 28, 2026

Μεταξύ των καταστροφών που έχουν καταγραφεί, υπάρχουν πολλές αναφορές για κατάρρευση τμήματος του κάστρου Κουμαμότο.

Live footage from Kumamoto Castle shows intense shaking and a haze of dust/smoke following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck Kumamoto, Japan. pic.twitter.com/TAj1SqBLcH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Σύμφωνα με το Γενικό Γραφείο του Κάστρου Κουμαμότο, που βρίσκεται στην περιοχή Τσουό της πόλης Κουμαμότο και όπου καταγράφηκε ένταση 5+ στην κλίμακα Shindo έχουν ληφθεί πολλαπλές αναφορές ότι τμήμα των πέτρινων τειχών του Κάστρου Κουμαμότο κατέρρευσε λόγω του σεισμού και αυτή τη στιγμή διεξάγεται έλεγχος της κατάστασης των ζημιών.

Μεταξύ των καταστροφών υπάρχει ζημιά σε γέφυρα που συνδέει το Κουμαμότο με το Γιατσουσίρο. Επίσης εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές όπως δρόμους καταγράφηκαν στην πόλη Κουμαμότο.

A magnitude 7.1 #earthquake struck #Kumamoto Prefecture in southwestern #Japan on Tuesday afternoon.

More than 50 people were injured, NHK reported, citing local authorities.

Local media reported a possible explosion at a shopping center in #Kashima.

Several people were… pic.twitter.com/sSLivBigYu — China Xinhua News (@XHNews) July 28, 2026

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) δήλωσε ότι η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ούτε έχουν ανακύψει ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο.

«Ο ΔΟΑΕ θα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση», δήλωσε ο οργανισμός σε ανάρτηση στο Χ.

The explosion site at Ion Mall Kumamoto.

The back loading entrance. An acquaintance of mine works there, but it seems the tenant staff had evacuated before the explosion… #Japan #Japanese #Earthquake pic.twitter.com/MIWz0JFXuN — Aadil🇮🇳 (@AadilAnsari06) July 28, 2026

Η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες, καταρρεύσεις κτιρίων και πυρκαγιές. «Εξακολουθούμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών, αλλά έχω ενημερωθεί ότι έχουν ήδη καταγραφεί αρκετοί τραυματίες», δήλωσε η Τακαΐτσι.

Aerial video shows burning buildings, an overturned train and a damaged mall in Kumamoto, Japan, after a powerful earthquake hit the country on Tuesday. Public broadcaster NHK reported at least 50 people were taken to hospitals and local emergency services said "many" were… pic.twitter.com/d5ne3E6K1Y — CBS News (@CBSNews) July 28, 2026

«Σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές, ενώ έχουν υποστεί ζημιές δρόμοι και γέφυρες και έχουν καταρρεύσει κτήρια», πρόσθεσε.

Japan Hit by Powerful 7.1 Earthquake, At Least 50 Injured..



A powerful 7.1-magnitude #earthquake struck #Kumamoto Prefecture on #Japan's southern island of Kyushu on Tuesday, causing widespread damage, power outages, and prompting mass evacuations, Authorities briefly issued a… pic.twitter.com/6yKW8DDvdt — Ayman Mat News (@AymanMatNews) July 28, 2026

Σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, JMA, το προκαταρκτικό μέγεθος του σεισμού εκτιμάται στα 7,1 Ρίχτερ, το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Κουμαμότο στην περιφέρεια Κουμαμότο.

Κατά την εκτίμηση της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), o σεισμός είναι μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ούκι και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στο νησί Κιούσου και συγκεκριμένα 14 χιλιόμετρα νότια και νοτιοανατολικά του Κουμαμότο και 106 χιλιόμετρα νότια και νοτιοανατολικά της Φουκουόκα.

Ο σεισμός καταγράφηκε επίσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, το επτά, σύμφωνα με την ιαπωνική κλίμακα Shindo στην πόλη Ούκι και στην κωμόπολη Χικάουα στην περιφέρεια Κουμαμότο.

Σεισμική ένταση επιπέδου 6 ή μεγαλύτερου σημειώθηκε σε όλη την περιφέρεια Κουμαμότο και συγκεκριμένα στη συνοικία Μινάμι της πόλης Κουμαμότο, στην πόλη Γιατσούσιρο, στην πόλη Ούτο, στο χωριό Μισάτο και στο χωριό Μασίκι.

Σεισμική ένταση επιπέδου 6 ή χαμηλότερου παρατηρήθηκε στην πόλη Καμιαμακούσα, στην πόλη Κόσι, στο χωριό Ότσου, στο χωριό Νισιχάρα, στο χωριό Μιφούνε και στο χωριό Ασικίτα της περιφέρειας Κουμαμότο.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Βόρειου Γιατσουσίρο, που βρίσκεται στην πόλη Χικάβα της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου καταγράφηκε σεισμική ένταση 7, μέχρι λίγο πριν τις 18:00, τουλάχιστον 50 άτομα είχαν τραυματιστεί λόγω του σεισμού και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

A Major Earthquake Hit Southern Japan.https://t.co/wuXzzfoRcD



The epicenter of 7.1-magnitude quake was near Kumamoto, Japan on the island of Kyushu. — Thomas Weaver (@ThomasW39947729) July 28, 2026

«Την ώρα που δούλευα στο γραφείο, ξαφνικά το κτήριο άρχισε να ταλαντεύεται έντονα εμπρός-πίσω. Προσπάθησα να κρατηθώ από το γραφείο, αλλά η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να στηριχτώ. Κάποιοι που βρίσκονταν σε αναπηρικά αμαξίδια έπεσαν, ενώ ένας υπάλληλος είχε κοψίματα στο χέρι και αιμορραγούσε από την πτώση ενός συναδέλφου. Τραυματίστηκαν περίπου 10 άτομα, αλλά δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες», δήλωσε σύμφωνα με το δίκτυο NHK ένας υπάλληλος σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην πόλη Χικάβα.

Powerful #earthquake hits #Japan, injuring at least 50

A major earthquake with an estimated magnitude of 7.1 struck southwestern island of #Kyushu on Tuesday, Tremor was centred around Kumamoto pref, about 900 km from central #Tokyo, and hit at an extremely shallow depth of 10 km pic.twitter.com/BVPMxIyOIl — Hans Solo (@thandojo) July 28, 2026

«Ήταν μια άνευ προηγουμένου ισχυρή δόνηση, με αποτέλεσμα να πέσουν ο καταστροφέας εγγράφων και τα ράφια. Τα κουφώματα των παραθύρων έχουν βγει από τις θέσεις τους και έχουν εμφανιστεί ρωγμές στον χώρο στάθμευσης. Στο κτήριο βρίσκονταν περίπου 30 άτομα, αλλά τώρα έχουν καταφύγει όλοι στο χώρο στάθμευσης. Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, ένα άτομο υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, αλλά δεν υπάρχει κανείς με σοβαρό τραυματισμό. Σκεφτόμαστε να μετακινηθούμε σε υψηλότερο σημείο», ανέφερε από την πλευρά του ένας υπάλληλος του γραφείου Εύρεσης Εργασίας στην πόλη Ούκι.

Powerful 7.1 magnitude earthquake strikes southern Japan; triggers tsunami alert pic.twitter.com/4cicKC2YQh — Dev (@Blink_of_AnEye) July 28, 2026

«Μετά από μια σύντομη πλευρική ταλάντωση, ακολούθησε ισχυρή κατακόρυφη ταλάντωση, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα που βρίσκονταν στα ράφια να πέσουν σχεδόν όλα και να σκορπιστούν. Υπάρχουν ρωγμές σε πολλά σημεία του δαπέδου του κτηρίου», δήλωσε υπάλληλος του δημαρχείου της πόλης Ούκι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ούκι ανέφερε ότι έλαβε τουλάχιστον 119 κλήσεις μεταξύ των οποίων και για πυρκαγιές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διεύθυνση Κάμι-Μάσι, η οποία έχει αρμοδιότητα στο χωριό Μιφούνε έχει λάβει αναφορές για «άτομα που έχουν παγιδευτεί κάτω από έπιπλα».

Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην περιφέρεια Κουμαμότο, στο νησί Κιούσου, με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Αμέσως μετά τη δόνηση εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στις γύρω ακτές, η οποία όμως ήρθη λίγη ώρα αργότερα, καθώς οι αρμόδιες αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για μεγαλύτερα κύματα.

Mall collapses after powerful quake rocks Kumamoto https://t.co/mHLwjnQFUQ — shreela (@skeetara) July 28, 2026

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK,τουλάχιστον 50 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς, ενώ αναφέρθηκε και η κατάρρευση 12 κατοικιών. Σε τέσσερις από αυτές υπήρχαν εγκλωβισμένοι, με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Παράλληλα, η σιδηροδρομική εταιρεία JR Kyushu διέκοψε τη λειτουργία των δρομολογίων της, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο δίκτυο.

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