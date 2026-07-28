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28.07.2026 13:23

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά βρέφη βρέθηκαν σε σπίτι ζευγαριού – Ήταν μέσα σε σακούλες και κουτιά

28.07.2026 13:23
france police

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Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι γαλλικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό πέντε νεκρών νεογέννητων βρεφών σε κατοικία ζευγαριού στην πόλη Οράνζ, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η 32χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ωστόσο, όπως υποστήριξε η ίδια, δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος μέχρι τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά.

Ο σύζυγός της ανέφερε στις Αρχές ότι κάποια στιγμή το ζευγάρι είχε έντονη διαφωνία σχετικά με το περιεχόμενο ορισμένων κουτιών που βρίσκονταν στο σπίτι του, με τη γυναίκα να μην αφήνει τον άνδρα να τις πλησιάσει. Τότε, αποφάσισε να τα ανοίξει και εντόπισε μέσα σε σακούλα ένα πτώμα βρέφους σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Στη συνέχεια μετέφερε τη σακούλα στο νοσοκομείο το οποίο ενημέρωσε τις δικαστικές Αρχές, σύμφωνα με την Le Parisien.

Την έρευνα ανέλαβε η αστυνομία της Αβινιόν, η οποία προχώρησε σε έλεγχο της κατοικίας του ζευγαριού.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες βρίσκονταν τοποθετημένες σε κουτιά, ευρήματα που εκτιμάται ότι είναι έμβρυα.

Το ζευγάρι που δεν είχε μέχρι τώρα απασχολήσει τις αρχές. έχει ήδη δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 12 ετών.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να αποσαφηνίσουν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:36
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