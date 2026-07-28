Ιστορική απευθείας πτήση από Μελβούρνη στη Τουλούζη – Η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία, κράτησε πάνω από 24 ώρες

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Ιστορική στιγμή για την αεροναυτιλία καθώς επιβατική πτήση έγραψε την δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας διαδρομή.

Η πτήση AIB35LR της Qantas από την Μελβούρνη της Αυστραλίας στη Τουλούζη της Γαλλίας, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί, ώρα Ελλάδος, με το αεροσκάφος να πραγματοποιεί το δρομολόγιο σε 24 ώρες και 25 λεπτά.

Η πτήση δεν ακολούθησε το συνηθισμένο δρομολόγιο όπου τα αεροσκάφη από την Αυστραλία φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ασίας. Αντίθετα, διέσχισε τον Ειρηνικό, την Αμερική και τον Ατλαντικό, για να φτάσει στον προορισμό του.

Το ιστορικό ρεκόρ διάρκειας σε επιβατική πτήση, ανήκει στις περίφημες “Double Sunrise” πτήσεις της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που συνέδεαν την τότε Κεϋλάνη (σημερινή Σρι Λάνκα) με το Περθ της Αυστραλίας με υδροπλάνα Catalina, που είχε διαρκέσει το 1943 συνολικά 32 ώρες και 9 λεπτά.

Με επιβατικό αεροσκάφος στη σύγχρονη εποχή, το ρεκόρ ήταν 22 ώρες και 42 λεπτά και είχε σημειωθεί σε δοκιμαστική πτήση, χωρίς επιβάτες μέσα, το 2005 σε δρομολόγιο Χονγκ Κονγκ – Λονδίνο.

Η σημερινή πτήση είχε βέβαια πολύ πιο μεγάλη απόσταση να καλύψει, καθώς διέσχισε πάνω από 23.000 χιλιόμετρα.

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