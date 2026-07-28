search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 11:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 10:18

Στην Λευκωσία ο Γκουτέρες για το Κυπριακό – Σήμερα οι συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

28.07.2026 10:18
christodoulides

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην Κύπρο βρίσκεται από το πρωί ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και αντικείμενο το Κυπριακό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα “Χ”, ο Γκουτέρες ανέφερε: «μόλις έχω φτάσει στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου για στήριξη των κοινοτήτων στην Κύπρο, για την εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού».

Τα Ηνωμένα Έθνη, συνέχισε, «δεν μπορούν να επιβάλουν ειρήνη» αλλά «μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν».

Τον Γκουτέρες θα συνοδεύει η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία είχε χθες συναντήσεις με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ η συνάντηση Γκουτέρες με τον Τ/κ ηγέτη είναι προγραμματισμένη λίγο αργότερα, στις 11.45.

Το μεσημέρι ο επικεφαλής του ΟΗΕ θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών, έξω από το Λήδρα Πάλας και στις 16.00 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ).

Στη συνέχεια έχουν οριστεί συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ, ο γ.γ. του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην Οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Την Τετάρτη το πρωί ο κ. Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: Κρίσιμες συναντήσεις με Νετανιάχου και Ζελένσκι με φόντο Ιράν και Ουκρανία

ΗΠΑ: Μόλις το 33% των πολιτών εγκρίνει τον πόλεμο στο Ιράν

Ουκρανία: Επτά νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες σε ρωσικά επιθέσεις στα ανατολικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
siros_ertnews
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στον ανακριτή το ζευγάρι για τον θάνατο της διασώστριας – «Δεν ήταν αμυντικό το χτύπημα», λέει η οικογένεια της 41χρονης μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο

zendaya-spiderman-new
ΣΙΝΕΜΑ

Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Spider-Man: Brand New Day» – Μαγνήτισε τα βλέμματα η Zendaya (Videos/Photos)

ilikiomenos_odigos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε δεν σε καλύπτει ούτε αυτή;

attiki-akatallila-kreata-4
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα στην Αττική: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι – Παράνομο εργοστάσιο και έλεγχοι σε 20 επιχειρήσεις

Seismografos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού – Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Καρέ καρέ η εισβολή της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού και η καταδίωξη στα σκαλοπάτια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 11:03
siros_ertnews
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στον ανακριτή το ζευγάρι για τον θάνατο της διασώστριας – «Δεν ήταν αμυντικό το χτύπημα», λέει η οικογένεια της 41χρονης μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο

zendaya-spiderman-new
ΣΙΝΕΜΑ

Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Spider-Man: Brand New Day» – Μαγνήτισε τα βλέμματα η Zendaya (Videos/Photos)

ilikiomenos_odigos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε δεν σε καλύπτει ούτε αυτή;

1 / 3