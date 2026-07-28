Παιδίατροι: «Άλλο ένα χρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μένει στα χαρτιά;»

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«Ποιο είναι το πρακτικό νόημα της εκπαίδευσης των παιδιάτρων για την έγκαιρη αναγνώριση αναπτυξιακών, νευροαναπτυξιακών και ψυχικών δυσκολιών των παιδιών, εάν επτά μήνες αργότερα δεν διαθέτουν ακόμη τα εργαλεία για να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν;». Αυτό το ερώτημα θέτει στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Όπως εξηγεί η ομοσπονδία, εκατοντάδες παιδίατροι, παρακολουθήσαν τον Δεκέμβριο του 2025, ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την έγκαιρη αναγνώριση αναπτυξιακών, νευροαναπτυξιακών και ψυχικών δυσκολιών των παιδιών, καθώς και του άγχους και της κατάθλιψης των γονέων και φροντιστών. Ωστόσο έως και σήμερα δεν τους έχουν δοθεί τα βασικά μέσα εκπαίδευσης για να βοηθήσουν τους ωφελούμενους, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τις καθυστερήσεις καθώς δεν γνωρίζουν εάν οφείλονται σε γραφειοκρατικούς λόγους ή απλά σε αδιαφορία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τον Δεκέμβριο του 2025, εκατοντάδες παιδίατροι και ειδικευόμενοι παιδίατροι από όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν στο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιάτρων, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, η οποία υλοποιήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το εκπαιδευτικό σκέλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε και στους συμμετέχοντες διατέθηκαν:

το εκπαιδευτικό υλικό και τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα,

οι κωδικοί πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα,

οι ερωτήσεις και τα τεστ αξιολόγησης,

τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης,

καθώς και τα tablets που προβλέπονταν για όσους συμμετείχαν στα διά ζώσης εργαστήρια.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, δεν έχουν διατεθεί τα βασικά μέσα με τα οποία η εκπαίδευση θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην καθημερινή παιδιατρική πράξη όπως:

τα ερωτηματολόγια και τα τυποποιημένα εργαλεία ανίχνευσης,

η λειτουργική ψηφιακή εφαρμογή για την καταγραφή και αξιολόγηση,

το πλαίσιο ασφαλούς παραπομπής των παιδιών και των οικογενειών,

ο ψηφιακός χάρτης των διαθέσιμων υπηρεσιών Αναπτυξιακής και Ψυχικής Υγείας.

Δεν λειτουργεί η μια από τις δύο ψηφιακές πλατφόρμες

Η μία εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα και τις εξετάσεις αξιολόγησης, έχει ενεργοποιηθεί. Η δεύτερη, όμως, λειτουργική πλατφόρμα, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εργαλεία ανίχνευσης και να υποστηρίζει την εφαρμογή τους στο παιδιατρικό ιατρείο, δεν έχει ακόμη διατεθεί.

Στις 3 Ιουνίου 2026, οι συμμετέχοντες έλαβαν από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση «Παιδίατροι και Ψυχική Υγεία» του ΕΚΠΑ μήνυμα με το οποίο ενημερώθηκαν ότι: «Ολοκληρώθηκε το Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιάτρων».

Στο ίδιο μήνυμα, όμως, διευκρινιζόταν: «Όσον αφορά τη διάθεση της πλατφόρμας των εργαλείων ανίχνευσης, διευκρινίζεται ότι οι σχετικές αποφάσεις και το πλαίσιο χρήσης της θα καθοριστούν από το Υπουργείο Υγείας σε μελλοντικό χρόνο».

Η διατύπωση αυτή γεννά ένα εύλογο ερώτημα:

«Γιατί πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των παιδιάτρων πριν καθοριστούν οι αποφάσεις, το πλαίσιο χρήσης και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των ίδιων των εργαλείων στα οποία εκπαιδεύτηκαν;»

Η Ομοσπονδία απευθύνθηκε δύο φορές, στις 20 και στις 24 Ιουνίου 2026, προσωπικά και ιδιωτικά στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας χωρίς να λάβει καμία απάντηση.

Παράλληλα, στην επίσημη περιγραφή του έργου στο «Ελλάδα 2.0» προβλέπονται ρητά:

η ανάπτυξη εργαλειοθήκης για τους παιδιάτρους,

η ψηφιακή εφαρμογή,

η υλοποίηση του προγράμματος πρώιμης ανίχνευσης,

η διασύνδεση των οικογενειών με υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Ως ημερομηνία λήξης του συνολικού έργου αναφέρεται η 30ή Ιουνίου 2026 – ημερομηνία που έχει ήδη παρέλθει.

Η Ομοσπονδία ζητάει από το Υπουργείο Υγείας να απαντήσει μεταξύ άλλων στα παρακάτω ερωτήματα:

Ποια ακριβώς διοικητική, επιστημονική, νομική ή τεχνική απόφαση παραμένει σε εκκρεμότητα;

Έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο Υπουργείο η εργαλειοθήκη, η λειτουργική ψηφιακή εφαρμογή και ο χάρτης υπηρεσιών;

Έχουν παραληφθεί διοικητικά ή εξοφληθεί τα συγκεκριμένα παραδοτέα και, εάν ναι, πότε και από ποιο αρμόδιο όργανο;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ενσωμάτωση των εργαλείων στα συστήματα της ΗΔΥΚΑ, την οποία είχε ανακοινώσει το ίδιο το Υπουργείο Υγείας τον Μάρτιο του 2026;

Πότε ακριβώς —και όχι αόριστα «σε μελλοντικό χρόνο»— θα αποκτήσουν οι εκπαιδευμένοι παιδίατροι πρόσβαση στα εργαλεία ανίχνευσης και στον ψηφιακό χάρτη υπηρεσιών;

Τι προβλέπεται να χρησιμοποιούν μέχρι τότε οι παιδίατροι για την ανίχνευση, την καταγραφή και την ασφαλή παραπομπή παιδιών και οικογενειών;

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η μόνο η ουσιαστική ολοκλήρωση ενός χρηματοδοτούμενου εθνικού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα μετατροπής της θεωρητικής εκπαίδευσης σε πραγματική υπηρεσία προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

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