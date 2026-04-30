Τη σφοδρή αντίδραση των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών, προκάλεσε η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με το video που ανάρτησε η παιδίατρος, που με δάκρυα στα μάτια κατήγγειλε τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας στο Νοσοκομείο της Σάμου, όπου είχε μετακινηθεί για πέντε ημέρες από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε ότι σε πέντε ημέρες είδε 19 παιδιά, έκανε 4 εισαγωγές και κανένα έκτακτο, είχε τη δυνατότητα να μείνει σε διαμέρισμα δωρεάν και πληρώθηκε κανονικά για το διάστημα που εργάστηκε εκεί.

Παράλληλα ανέφερε ότι η γιατρός κάνει το αγροτικό της στην Αττική και σύμφωνα με παλαιότερο νόμο «ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μην μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα»

Ωστόσο μια εντελώς διαφορετική εικόνα περιγράφει στο topontiki.gr o πρόεδρος της της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), Γιάννης Γαλανόπουλος:

«Καταρχάς η παιδίατρος είναι ειδικευμένη και όχι ειδικευομένη. Έχει περάσει τις εξετάσεις, απλά πρέπει να κάνει και το αγροτικό για να πάρει τον τίτλο.

Ουσιαστικά όμως είναι ειδική γιατρός, εργάζεται στο Αττικό Νοσοκομείο αλλά την πληρώνουν σαν αγροτική! Παράλληλα το ωράριο των γιατρών, σύμφωνα με τον νόμο, είναι 48ωρες την εβδομάδα.

Η συγκεκριμένη έκανε πέντε συνεχόμενα 24ωρα στο νοσοκομείο, δηλαδή περισσότερο από 120 ώρες εφημερία σε μια εβδομάδα! Αυτό δεν είναι μόνο παράνομο. Είναι απάνθρωπο!» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Γαλανόπουλος.

Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο της Σάμου υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες, π.χ έχει μόνο ένας παιδίατρο και έναν Παθολόγο.

Αναπόφευκτα λοιπόν κάποιες ημέρες το μήνα το νησί είναι ακάλυπτο γιατί δεν βγαίνουν οι εφημερίες, όπως μας είπε ο κ. Γαλανόπουλος:

«Δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Όσον αφορά τα προγραμματισμένα παιδιατρικά ραντεβού, θα ήθελα να ρωτήσω ποιος τα προγραμμάτισε;

Αφού δεν υπάρχει παιδίατρος. Και πως είναι δυνατόν στα Επείγοντα να γίνονται προγραμματισμένα ραντεβού; Αφού είναι επείγοντα!» αναρωτιέται ο κ. Γαλανόπουλος.

Η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ

Η ΟΕΝΓΕ, μάλιστα, εξέδωσε ανακοίνωση όπου περιγράφει τις σκληρές συνθήκες εργασίας στις δημόσιες δομές υγείας, στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, ειδικά στην περιφέρεια, τονίζοντας ότι «είναι τραγικές»:

«Η τεράστια υποστελέχωση οδηγεί σε εξαντλητικά ωράρια, υπερεφημέρευση και συνθήκες που εξουθενώνουν ψυχικά, πνευματικά και σωματικά τόσο τους γιατρούς -ιδιαίτερα τους νέους- με σοβαρές συνέπειες τόσο και για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς.» όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ.

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών ζητούν να καταργηθεί «ο απαρχαιωμένος» όπως τον χαρακτηρίζουν, θεσμός του αγροτικού γιατρού, γιατί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται ειδικευμένους γιατρούς. Ενώ καταγγέλλουν ότι «το αγροτικό δεν μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λήψη ειδικότητας.».

Να καταργηθούν οι μετακινήσεις

Οι νοσοκομειακού γιατροί για ακόμη μια φορά χαρακτηρίζουν τις συνέχεις μετακινείς του προσωπικού, ως απαράδεκτη πρακτική: «Οι γιατροί δεν μπορεί να λειτουργούν ως «περιοδεύουν θίασος για να καλυφθούν τα τεράστια κενά. Αυτό πρέπει να σταματήσει.» και κατηγορούν τον υπουργό Υγείας ότι ψεύδεται:

«Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το “αντίτιμο” που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής.

Όμως οι μετακινήσεις είναι συστατικό κομμάτι της πολιτικής της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης και δεν αφορούν μόνο τους συναδέλφους αγροτικούς που υπηρετούν στην Αττική».

Για τα έκτακτα περιστατικά στη Σάμο

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ ο υπουργός αναφέρει πως όλα τα παιδιατρικά περιστατικά που εξετάστηκαν και νοσηλεύτηκαν μέσα σε αυτές τις 5 ημέρες κατά τις οποίες η συνάδελφος εξαναγκάστηκε να εφημερεύει «σερί» αδιάκοπα, ήταν δήθεν «όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο».

«Αφού ήταν «όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο» ποιες ήταν οι «έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες» που επέβαλαν την μετακίνηση της γιατρού από την Αθήνα στην Σάμο και την επί πενθήμερο εξοντωτική υπερεφημέρευση;» αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι γιατροί ζητούν:

-Μαζικές προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών με ταχείες διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν με ασφάλεια για τους ασθενείς και τους υγειονομικούς.

-Ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων επιστημόνων.

-Άμεση παύση όλων των αναγκαστικών μετακινήσεων προσωπικού.

Η ανακοίνωση μάλιστα καταλήγει τονίζοντας ότι : «Να σταματήσει η κυβέρνηση τα ψέματα και τις απειλές! Να μην διανοηθούν να ασκήσουν καμία δίωξη στη συνάδελφο που αποκάλυψε την αλήθεια!».

