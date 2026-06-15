search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 09:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 08:25

Διαρρήκτης άνοιξε την πόρτα καταστήματος στη Νίκαια με καπάκι από φρεάτιο (video)

15.06.2026 08:25
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

Τη στιγμή διάρρηξης καταστήματος περιποίησης νυχιών στη Νίκαια κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, που παρουσιάστηκε στον ANT1, ο διαρρήκτης κάθεται αρχικά στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα.

Λίγο μετά, αφού βεβαιώνεται ότι δεν περνά κάποιος, πιάνει καπάκι από φρεάτιο και ανοίγει την πόρτα.

Στη συνέχεια, ο διαρρήκτης μπαίνει στο κατάστημα και αρπάζει 50 ευρώ από το ταμείο και το πορτοφόλι υπαλλήλου που το είχε ξεχάσει την προηγούμενη μέρα στο κατάστημα.

Όπως είπε η ιδιοκτήτρια αυτή είναι η τρίτη φορά που πέφτει θύμα διάρρηξης.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα απανθρακωμένα αδέλφια σε κοντέινερ

Ολοκληρώνονται σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ, το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις βάσεις

Κέρκυρα: Φωτιά σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κομμένο – Εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
online_shopping
BUSINESS

Έκρηξη στις online αγορές από Κίνα φέρνει νέους ελέγχους και επιβαρύνσεις στην Ευρώπη

vasia_panagopoulou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Δραματική έναρξη στις «Μπλε ώρες» έπειτα από δραματικό φινάλε στη «Γη της Ελιάς» για την Βάσια Παναγοπούλου

laspa-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Λάσπα: «Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό αν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια» (Video)

enoikio airbnb
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μπλόκο στις Airbnb μετά από πωλήσεις και κληρονομιές – Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες

tina new
MEDIA

Επέστρεψε στο Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι όρθιος» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

samaras kriti 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Σαμαρά: Τα πρόσωπα που το ετοιμάζουν, οι πιέσεις από ΝΔ

sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ΚΟΣΜΟΣ

EL NIÑO 2026–27: Έρχονται ακραίοι καύσωνες, ξηρασίες και ιστορικοί χιονιάδες; Ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί(Video)

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 09:21
online_shopping
BUSINESS

Έκρηξη στις online αγορές από Κίνα φέρνει νέους ελέγχους και επιβαρύνσεις στην Ευρώπη

vasia_panagopoulou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Δραματική έναρξη στις «Μπλε ώρες» έπειτα από δραματικό φινάλε στη «Γη της Ελιάς» για την Βάσια Παναγοπούλου

laspa-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Λάσπα: «Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό αν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια» (Video)

1 / 3