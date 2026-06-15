Διαρρήκτης άνοιξε την πόρτα καταστήματος στη Νίκαια με καπάκι από φρεάτιο (video)

Τη στιγμή διάρρηξης καταστήματος περιποίησης νυχιών στη Νίκαια κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, που παρουσιάστηκε στον ANT1, ο διαρρήκτης κάθεται αρχικά στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα.

Λίγο μετά, αφού βεβαιώνεται ότι δεν περνά κάποιος, πιάνει καπάκι από φρεάτιο και ανοίγει την πόρτα.

Στη συνέχεια, ο διαρρήκτης μπαίνει στο κατάστημα και αρπάζει 50 ευρώ από το ταμείο και το πορτοφόλι υπαλλήλου που το είχε ξεχάσει την προηγούμενη μέρα στο κατάστημα.

Όπως είπε η ιδιοκτήτρια αυτή είναι η τρίτη φορά που πέφτει θύμα διάρρηξης.

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