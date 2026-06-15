Διαρρήκτης άνοιξε την πόρτα καταστήματος στη Νίκαια με καπάκι από φρεάτιο (video)

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Τη στιγμή διάρρηξης καταστήματος περιποίησης νυχιών στη Νίκαια κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Όπως φαίνεται σε βίντεο, που παρουσιάστηκε στον ANT1, ο διαρρήκτης κάθεται αρχικά στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα.
Λίγο μετά, αφού βεβαιώνεται ότι δεν περνά κάποιος, πιάνει καπάκι από φρεάτιο και ανοίγει την πόρτα.
Στη συνέχεια, ο διαρρήκτης μπαίνει στο κατάστημα και αρπάζει 50 ευρώ από το ταμείο και το πορτοφόλι υπαλλήλου που το είχε ξεχάσει την προηγούμενη μέρα στο κατάστημα.
Όπως είπε η ιδιοκτήτρια αυτή είναι η τρίτη φορά που πέφτει θύμα διάρρηξης.
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