Κέρκυρα: Φωτιά σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κομμένο – Εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους

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Συναγερμός τα ξημερώματα σε πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας.
Από το υπόγειο του κτιρίου άρχισε να βγαίνει έντονος καπνός.
Το προσωπικό του ξενοδοχείου αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας την Πυροσβεστική και προσπαθώντας παράλληλα να περιορίσει την εστία της φωτιάς με πυροσβεστήρες.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασαν στο σημείο 15 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης στο υπόγειο.
Για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε εκκένωση του κυρίως κτιρίου, με τους πελάτες να μεταφέρονται σε άλλο χώρο του συγκροτήματος.
Οι ένοικοι οδηγήθηκαν σε αίθουσα δεύτερου κτιρίου, σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και με πρόχειρη ένδυση. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες απομάκρυναν καμένα αντικείμενα, όπως σεντόνια και πλαστικούς κάδους με άπλυτα, ενώ συνέχιζαν την κατάσβεση με μεγάλες ποσότητες νερού.
Η φωτιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο υπόγειο όπου βρίσκονται τα πλυντήρια και οι βοηθητικοί χώροι, ενώ στη συνέχεια οι επισκέπτες επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.
Η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση του προσωπικού συνέβαλε ώστε να αποφευχθεί ο πανικός και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Φωτογραφία: corfutvnews
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