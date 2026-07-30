Ρέθυμνο: Στους 59 οι απεγκλωβισμένοι από την Πρέβελη – Νέα επιχείρηση μέσα σε ανέμους 8 μποφόρ (Videos)

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Πενήντα εννέα συνολικά άτομα απεγκλωβίστηκαν διά θαλάσσης από την περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, καθώς πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση απομάκρυνσης επιπλέον οκτώ ατόμων, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι οκτώ εγκλωβισμένοι παρελήφθησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή «Ασώματος» και κατέστησε αναγκαία την απομάκρυνσή τους από τη θάλασσα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του ενιαίου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων και του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Το έργο των διασωστικών δυνάμεων δυσχέραναν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, έντασης 8 μποφόρ, που έπνεαν στην περιοχή.

Οι πρώτοι 51 εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, καλά στην υγεία τους.

Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα σκάφος της FRONTEX, προκειμένου να συνεχίσουν την επιτήρηση και να συνδράμουν, εφόσον απαιτηθεί, σε νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού.

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