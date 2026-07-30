ΠΑΣΟΚ για τα «έξυπνα» γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει τον κινούμενο κοριό»

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«Κινούμενο κοριό» χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα «έξυπνα» γυαλιά που φορούσε ο υπουργός Υγείας κατά την παρουσία του σε Λέρο και Λήμνο.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι: «Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του “κινούμενου κοριού”».

«Πώς να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ, ενώ στη συνέχεια σημειώνει: «Σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος Υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντι του παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα, θα το ομολογούσε ανενδοίαστα και θα ήταν…όλα καλά;».

«Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «για τον κ. Μητσοτάκη είναι κανονικότητα, Υπουργός του να συκοφαντεί εργολαβικά πολιτικούς του αντιπάλους, να εξυβρίζει εργαζομένους του ΕΣΥ, να εκβιάζει και να απειλεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμη ότι «ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαλέξει όποια εικόνα και όποια πολιτική αισθητική επιθυμεί για το κόμμα του», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «δεν είναι, όμως, ανεκτή τέτοια εικόνα για τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης».

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