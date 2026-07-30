search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 00:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 23:00

ΠΑΣΟΚ για τα «έξυπνα» γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει τον κινούμενο κοριό»

30.07.2026 23:00
pasok_trikoupi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Κινούμενο κοριό» χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα «έξυπνα» γυαλιά που φορούσε ο υπουργός Υγείας κατά την παρουσία του σε Λέρο και Λήμνο.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι: «Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του “κινούμενου κοριού”».

«Πώς να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ, ενώ στη συνέχεια σημειώνει: «Σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος Υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντι του παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα, θα το ομολογούσε ανενδοίαστα και θα ήταν…όλα καλά;».

«Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «για τον κ. Μητσοτάκη είναι κανονικότητα, Υπουργός του να συκοφαντεί εργολαβικά πολιτικούς του αντιπάλους, να εξυβρίζει εργαζομένους του ΕΣΥ, να εκβιάζει και να απειλεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμη ότι «ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαλέξει όποια εικόνα και όποια πολιτική αισθητική επιθυμεί για το κόμμα του», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «δεν είναι, όμως, ανεκτή τέτοια εικόνα για τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης».

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντοπούλου κατά Πολύζου στη Βουλή: «Έχει άλλο όνομα, είναι γεννημένη στην Τιφλίδα, πέσαμε θύματα απάτης όταν την βάλαμε υποψήφια» – Η παρέμβαση Κακλαμάνη

Επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: Είναι δέσμιοι των τραπεζών, δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τα συμφέροντά τους

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για λάθη στο σχεδιασμό της πυρόσβεσης, μετά την τραγική απώλεια των 3 πυροσβεστών





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φαλαισία Αρκαδίας – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

ceuta-spain
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ακροαριστερές πολιτικές της Ισπανίας ευθύνονται για την κρίση στη Θέουτα

andros
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Τραυματισμός 44χρονης στο λιμάνι του Γαυρίου από σχοινί πρόσδεσης πλοίου

kriti nyxta fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα: Απανωτά 112, δραματικές διασώσεις στο Ρέθυμνο – Στάχτη το Φοινικόδασος της Πρέβελης – Μάχη και σε Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο

pao paksi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Πρόκριση με άγχος για τον Παναθηναϊκό, 2-2 απέναντι την Πάκσι (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 00:26
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φαλαισία Αρκαδίας – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

ceuta-spain
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ακροαριστερές πολιτικές της Ισπανίας ευθύνονται για την κρίση στη Θέουτα

andros
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Τραυματισμός 44χρονης στο λιμάνι του Γαυρίου από σχοινί πρόσδεσης πλοίου

1 / 3