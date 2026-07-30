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30.07.2026 23:44

Europa League: Ο Κωνσταντέλιας «καθάρισε» για τον ΠΑΟΚ, 2-0 τη Ντινάμο Κιέβου και πρόκριση

30.07.2026 23:44
delias paok

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Τα… κέφια του Γιάννη Κωνσταντέλια «υπέγραψαν» το αποψινό, δεύτερο, παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, στο γήπεδο της Τούμπας. Η ‘δράση’ του διεθνή επιθετικού μέσου έδωσαν τη νίκη στον «Δικέφαλο» με 2-0, αποτέλεσμα το οποίο, συνδυαστικά με την επικράτησή του (2-3) και στο πρώτο ματς απέναντι στους Ουκρανούς, την περασμένη εβδομάδα, στην Πολωνία, του έδωσε την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της ΟΥΕΦΑ. Εκεί όπου θα έχει αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ-Χάμαρμπι.

Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκορ στο 45+1’ και «χτύπησε» για δεύτερη φορά, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα , στο 48ο λεπτό.

Με σύνθεση Λούμπλιν , με μοναδική διαφοροποίηση την παρουσία στην ενδεκάδα του Τάισον αντί του τραυματία (από το πρώτο ματς την περασμένη Πέμπτη), Τάχα Άλι, παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ, με τους Ουκρανούς, από την άλλη, να έχουν αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα τους, σε σχέση με τη μάχη στην Πολωνία.

Κοινό για αμφότερες τις ομάδες, από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, αποτέλεσε η υποτονική παρουσία και η… λιγοστή δράση μπροστά στις δύο εστίες.

Στο 29ο λεπτό ο Ρεντούσκο απείλησε για την Ντινάμο, ο Παβλένκα μπλόκαρε την μπάλα. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ζίβκοβιτς σούταρε, χωρίς, ουσιαστικά, να ανησυχήσει τον Σούρκις και στο 36ο λεπτό, μακρινό σουτ του Μπράζκο, κατέληξε άουτ. Στο 44ο λεπτό το σουτ του Τάισον μπλόκαρε εύκολα ο Σούρκις.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, για το πρώτο ημίχρονο, σε φάση που δε ‘μύριζε’ γκολ, ο Κωνσταντέλιας έκανε το… μαγικό του. Με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ (1-0).

Έτσι όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, με τον Κωνσταντέλια να συνεχίζει να έχει… κέφια. Στο 48ο λεπτό, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια, περνώντας δύο αντιπάλους, ο διεθνής επιθετικός μέσος, πλάσαρε υποδειγματικά και «έγραψε» το 2-0.

Ο Πανομαρένκο και ο Μπράζκο απείλησαν για την Ντινάμο , στο 55ο και στο 65ο , αντίστοιχα, η μπάλα κατέληξε άουτ στην πρώτη περίπτωση και σε κόρνερ από τον Παβλένκα στη δεύτερη. Στο ενδιάμεσο (61ο), δε, ο Μιχαηλίδης… χάρισε στους Ουκρανούς-προσπαθώντας να αποκρούσει την μπάλα- δοκάρι. Στο 69ο λεπτό, Μιχαηλίδης εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή, ο Σούρκις έδιωξε σε κόρνερ, ενώ στο 71ο λεπτό ο Μπράζκο σημάδεψε το δοκάρι. Στις καθυστερήσεις για το ματς, ο Μύθου ‘έπιασε’ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ και λίγο αργότερα, σουτ του Σαπαρένκο μπλόκαρε ο Παβλένκα.

*Ιθύνοντες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, τίμησαν τη μνήμη της 15χρονης αθλήτριας της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών του «Δικεφάλου», Άννας -Μαρίας Πανταζώνη, η οποία έχασε πρόσφατα τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, με την κατάθεση στεφάνων σε σημείο μπροστά στη Θύρα4. «Αννα Μαρία, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ», ανέφεραν σε σχετική ανάρτησή τους οι «ασπρόμαυροι».

Διαιτητής: Σίλβεστρζακ (Πολωνία)
Κίτρινες: Χατζηδιάκος/Πανομαρένκο, Σαπαρένκο

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (76’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (76’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (76’ Μπάμπα), Κωνσταντέλιας (83’ Πέλκας), Τάισον (68’ Χατσίδης), Μύθου.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ίγκορ Κόστιουκ): Σούρκις, Σιτς, Τιαρέ (86’ Μπίλοβαρ), Κεντζιόρα, Μιχάνκο, Μπράζκο, Λόνβικ (86’ Μουνγκουένγκ), Μπουγιάλσκι (67’ Σαπαρένκο), Βολόσιν (67’ Γιαρμολένκο), Πονομαρένκο, Ρεντούσκο (80’ Καμπάγιεφ).

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