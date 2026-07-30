Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

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Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη για την αναγέννηση του ιστορικού συγκροτήματος «Ξενία».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει πλέον τον δρόμο για την προώθηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων τουριστικών εγκαταστάσεων.

Την αξιοποίηση του εμβληματικού ακινήτου έχει αναλάβει η Dimera Group, συμφερόντων του ομίλου Ιβάν Σαββίδη, η οποία επεξεργάζεται και προωθεί το συγκεκριμένο σχέδιο εδώ και αρκετά χρόνια.

Τι εγκρίνει η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού

Με τη νέα υπουργική απόφαση, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων ενέκρινε την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη τόσο για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και για τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων.

Η μελέτη καλύπτει το άμεσο αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον του διατηρητέου συγκροτήματος και εντάσσεται στο πλαίσιο της ήδη εγκεκριμένης χωρικής ανάπτυξης του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, όπως αυτή προβλέπεται στο ΦΕΚ 95/Δ/2024.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με το εγκεκριμένο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου, γνωστό ως ΕΣΧΑΔΑ, για την περιοχή του Παλιουρίου.

Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού επισημαίνει ότι οι αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί στη μελέτη βελτιώνουν επιμέρους πτυχές του σχεδιασμού, χωρίς να μεταβάλλουν τη βασική φιλοσοφία της ήδη εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού «Ξενία», το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο.

Οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των εργασιών

Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι θα πρέπει να τηρηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιολογικά ευρήματα, θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, με το σχετικό κόστος να βαρύνει τον επενδυτή.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα πάνελ θα πρέπει να είναι επίπεδα και να μην είναι ορατά από τον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, ώστε να μην επηρεάζεται η αισθητική και η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του ιστορικού συγκροτήματος.

Η νέα απόφαση αποτελεί συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης που είχε εκδώσει στις αρχές Ιουλίου το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων σχετικά με τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου.

Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο του 2025, η έγκριση της οριστικής μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης των διατηρητέων κτιρίων. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλάμβανε τις αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση του συγκροτήματος.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση στο «Ξενία» Παλιουρίου

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, το οποίο θα συνδυάζει την αποκατάσταση του ιστορικού «Ξενία» με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών.

Μεταξύ άλλων, σχεδιάζονται νέες ξενοδοχειακές μονάδες, συγκροτήματα bungalows τεσσάρων διαφορετικών τύπων, χώροι εστίασης, εγκαταστάσεις ευεξίας και spa, πολυτελείς κατοικίες, πισίνες και επιπλέον τουριστικές υποδομές.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής και να ενισχύσει τη θέση του Παλιουρίου και συνολικά της Χαλκιδικής στον χάρτη του τουρισμού υψηλών απαιτήσεων.

Στις 940 κλίνες η συνολική δυναμικότητα

Με βάση την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, οι νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν περιμετρικά του διατηρητέου συγκροτήματος.

Η συνολική δυναμικότητα της επένδυσης αναμένεται να προσεγγίσει τις 940 κλίνες, γεγονός που κατατάσσει το έργο μεταξύ των μεγαλύτερων τουριστικών αναπτύξεων που δρομολογούνται στη Χαλκιδική.

Στον πυρήνα της νέας ανάπτυξης προβλέπεται η δημιουργία μιας μεγάλης κεντρικής πλατείας, η οποία θα λειτουργεί ως βασικό σημείο αναφοράς και σύνδεσης των διαφορετικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος.

Η συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση θα φτάσει τα 40.684 τετραγωνικά μέτρα.

Έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενσωματώνει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και ενεργειακής εξοικονόμησης.

Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται φυτεμένα δώματα, φωτοβολταϊκά πάνελ και ξύλινα σκίαστρα, τα οποία θα συμβάλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην καλύτερη ένταξη των νέων κτιρίων στο φυσικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική σύλληψη του Άρη Κωνσταντινίδη.

Στόχος είναι να διατηρηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά και η ταυτότητα του μνημείου, ενώ παράλληλα το συγκρότημα θα αποκτήσει νέες χρήσεις και σύγχρονες υποδομές.

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είχε υπολογιστεί κατά την προηγούμενη δεκαετία σε περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος της επένδυσης έχει πλέον αυξηθεί σημαντικά, λόγω των ανατιμήσεων, της έκτασης των παρεμβάσεων και των νέων δεδομένων στην κατασκευαστική αγορά.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Dimera Group δεν έχει δημοσιοποιήσει επικαιροποιημένο επιχειρηματικό και χρηματοδοτικό σχέδιο, ούτε έχει γνωστοποιήσει το νέο συνολικό ύψος της επένδυσης.

Η ανάπτυξη του «Ξενία» στο Παλιούρι θεωρείται μία από τις σημαντικότερες τουριστικές επενδύσεις που προωθούνται στη Χαλκιδική, καθώς συνδυάζει την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου με τη δημιουργία ενός σύγχρονου τουριστικού προορισμού μεγάλης κλίμακας.

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