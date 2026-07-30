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30.07.2026 14:45

Πάρος: Ήχησε το 112 για εκκένωση μετά τη νέα φωτιά κοντά στην παραλία Τρυπητής

30.07.2026 14:45
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Νέα φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία Τρυπητή στην Πάρο το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) για να σημάνει ξανά συναγερμός στο νησί.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και φαίνεται να είναι αναζωπύρωση της προηγούμενης πυρκαγιάς που έκαιγε για ώρες στο νησί. Ηδη έχει ηχήσει το 112 για εκκένωση του Ασπρου Χωριού, ενώ στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με υδροφόρες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 16:04
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