Πάρος: Ήχησε το 112 για εκκένωση μετά τη νέα φωτιά κοντά στην παραλία Τρυπητής

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Νέα φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία Τρυπητή στην Πάρο το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) για να σημάνει ξανά συναγερμός στο νησί.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και φαίνεται να είναι αναζωπύρωση της προηγούμενης πυρκαγιάς που έκαιγε για ώρες στο νησί. Ηδη έχει ηχήσει το 112 για εκκένωση του Ασπρου Χωριού, ενώ στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με υδροφόρες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άσπρο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου απομακρυνθείτε προς #Δρυό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

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