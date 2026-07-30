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30.07.2026 14:57

Νέο μέτωπο της φωτιάς στον Ασώματο Ρέθυμνου – Απειλούνται σπίτια στην Αγία Παρασκευή, μαζικές εκκενώσεις σε έξι οικισμούς

30.07.2026 14:57
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Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με την φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς νέες αναζωπυρώσεις έχουν προκαλέσει συναγερμό.

Οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής σε σπίτια του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την σφοδρότητα των ανέμων να εξακολουθεί να κρατάει κατεβασμένα τα εναέρια μέσα.

Στις 2 το μεσημέρι ήχησε το 112 για εκκένωση πέντε οικισμών. Πρόκειται για τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, με την Πολιτική Προστασία να λέει στους κατοίκους να κινηθούν προς την περιοχή Λευκόγεια.

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, δόθηκε εντολή εκκένωσης για άλλες δύο περιοχές. Πρόκειται για το Δαμνόνι και τα Λευκώγεια, με τους κατοίκους να καλούνται να μετακινηθούν προς Πλακιά και Ασώματα αντίστοιχα.

Νωρίτερα, κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus

Την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη «χαρτογράφηση» των πυρόπληκτων περιοχών του δήμου Αγίου Βασιλείου. Πρόκειται για την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR907) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αίτημα κατατέθηκε από την Πολιτική Προστασία και έγινε αποδεκτό από την ΕΕ.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 16:04
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