Νέο μέτωπο της φωτιάς στον Ασώματο Ρέθυμνου – Απειλούνται σπίτια στην Αγία Παρασκευή, μαζικές εκκενώσεις σε έξι οικισμούς

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Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με την φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς νέες αναζωπυρώσεις έχουν προκαλέσει συναγερμό.

Οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής σε σπίτια του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την σφοδρότητα των ανέμων να εξακολουθεί να κρατάει κατεβασμένα τα εναέρια μέσα.

Στις 2 το μεσημέρι ήχησε το 112 για εκκένωση πέντε οικισμών. Πρόκειται για τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, με την Πολιτική Προστασία να λέει στους κατοίκους να κινηθούν προς την περιοχή Λευκόγεια.

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, δόθηκε εντολή εκκένωσης για άλλες δύο περιοχές. Πρόκειται για το Δαμνόνι και τα Λευκώγεια, με τους κατοίκους να καλούνται να μετακινηθούν προς Πλακιά και Ασώματα αντίστοιχα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δαμνόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Πλακιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice July 30, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Ασώματα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Νωρίτερα, κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus

Την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη «χαρτογράφηση» των πυρόπληκτων περιοχών του δήμου Αγίου Βασιλείου. Πρόκειται για την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR907) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αίτημα κατατέθηκε από την Πολιτική Προστασία και έγινε αποδεκτό από την ΕΕ.

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