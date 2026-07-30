Στις φλόγες και η Άνδρος – Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα από σπίτια, μήνυμα για εκκένωση της Παλαιόπολης

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Ανδρου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή, που σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Επιπλέον στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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