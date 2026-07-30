Γιατί η αποκλιμάκωση παραμένει δύσκολη στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν

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Η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα είναι ότι η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν περνά σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση. Τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα δεν είχαν μόνο χαρακτήρα αντιποίνων, αλλά στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές, αποθήκες πυραύλων, εγκαταστάσεις drones και κέντρα διοίκησης, δείχνοντας ότι η στρατηγική πλέον επικεντρώνεται στη σταδιακή αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και όχι απλώς στην αποτροπή νέων επιθέσεων.

Παράλληλα, το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει την πίεση, χωρίς όμως να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη γενικευμένη σύγκρουση. Η στρατηγική του βασίζεται στην άσκηση πίεσης μέσω επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και θαλάσσιες οδούς, καθώς και μέσω συμμάχων και ένοπλων οργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή, επιδιώκοντας να αυξήσει το κόστος για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους χωρίς να οδηγηθεί σε μια ολοκληρωτική πολεμική αναμέτρηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πλέον η ασφάλεια των ενεργειακών διαδρόμων. Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να λειτουργούν, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι ναυτιλιακές εταιρείες κινούνται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Οι αγορές θεωρούν ότι ακόμη και χωρίς πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας, το αυξημένο κόστος ασφάλισης και οι πιθανές καθυστερήσεις στις μεταφορές αρκούν για να διατηρήσουν υψηλή την πίεση στις τιμές της ενέργειας και στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ο ρόλος της Κίνας. Παρότι διαθέτει σημαντική οικονομική επιρροή στο Ιράν και αποτελεί βασικό αγοραστή του ιρανικού πετρελαίου, δεν φαίνεται διατεθειμένη να εμπλακεί ενεργά για να επιβάλει αποκλιμάκωση. Αντίθετα, προτεραιότητά της είναι να διασφαλίσει ότι οι ενεργειακές ροές προς την Ασία δεν θα διακοπούν, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, παρά τις παράλληλες διπλωματικές επαφές που συνεχίζονται στο παρασκήνιο, καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει άμεσα. Η σύγκρουση φαίνεται να μετατρέπεται σε μια παρατεταμένη αναμέτρηση χαμηλής έως μέσης έντασης, με υψηλό όμως κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης εάν πληγούν κρίσιμες ενεργειακές ή στρατιωτικές υποδομές.

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