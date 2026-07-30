Ελεύθεροι ο δήμαρχος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά στην Πάρο – Τι υποστήριξαν

Takeaways by to pontiki AI Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου άφησε ελεύθερους τον δήμαρχο Πάρου και τρεις ακόμη συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί.

Οι αρχές συνέλαβαν τα τέσσερα πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας για ανεξέλεγκτη χωματερή εντός του ΧΥΤΑ όπου δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας.

Ο Εισαγγελέας έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών για τις ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο δήμαρχος Πάρου δήλωσε ότι συμμετείχε ενεργά στον συντονισμό της κατάσβεσης, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για τον τρόπο της προσαγωγής του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς που κατέκαψε περισσότερα από δέκα χιλιάδες στρέμματα.

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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του νησιού, για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο, καθώς ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών.

Οι συλληφθέντες έφτασαν το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι της Ερμούπολης, προερχόμενοι από την Πάρο, και οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Πρόκειται για τον δήμαρχο Πάρου, Κώστα Μπιζά, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον χώρο του ΧΥΤΑ της Πάρου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έως τώρα έρευνας, εντός του περιφραγμένου χώρου του ΧΥΤΑ, σε απόσταση περίπου 200–300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, προκειμένου να εξεταστεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαγγελία κατηγοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά ο δήμαρχος υποστήριξε ότι ο δήμος Πάρου «δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν». Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία και τα μέτρα ασφαλείας στον ΧΥΤΑ την έχει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Μπιζάς φέρεται να κατάθεσε ακόμη ότι ο έλεγχος και η καθημερινή επίβλεψη του χώρου ανήκουν στον ιδιώτη εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης. Από τη δική του πλευρά, πάντως, ο επόπτης λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων, στην προανακριτή του απολογία ισχυρίστηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εκτός ευθύνης της εταιρείας, εντός του οποίου ο Δήμος Πάρου είχε εναποθέσει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. O υπάλληλος του Δήμου υποστήριξε ότι ενήργησε κατ΄ εντολή της υπηρεσίας του.

Μετά την εξέταση των στοιχείων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε την απελευθέρωσή τους, κρίνοντας ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Δήμαρχος Πάρου: Με αντιμετώπισαν ως κοινό εγκληματία

Μετά την απόφαση, ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή πρωταρχική προτεραιότητα του Δήμου ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και η προστασία του νησιού.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ διαχρονικά το νησί μου, τόσο ως έπαρχος όσο και ως δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, ένα φαινόμενο που, δυστυχώς, είναι συχνό στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Πρωταρχική μας προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς», ανέφερε.

Ο κ. Μπιζάς υπογράμμισε ότι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων και συμμετείχε στον συντονισμό της διαδικασίας κατάσβεσης, με τη διάθεση όλων των διαθέσιμων μέσων του Δήμου.

«Υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας κατάσβεσης, με όλα τα μέσα του Δήμου, σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους εθελοντές και τους δασοπυροσβέστες», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

«Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Δεν μπορώ, όμως, να μην εκφράσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπισή μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε τον δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των δικαστικών αρχών, προκειμένου να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Πάρου πρόσθεσε ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται, χωρίς να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια και η προσφορά όσων υπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται με τρόπο που να μην προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την προσφορά μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την ουσιαστική αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ευχαρίστησε τους δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τους αιρετούς της Πάρου, τους υπαλλήλους του Δήμου και όλους όσοι του συμπαραστάθηκαν.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά την υπόθεση προκειμένου να γίνουν γνωστά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς η οποία κατέκαψε πάνω από 10.000 στρέμματα.

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