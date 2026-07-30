Ρόδος: Οδηγός καταγράφηκε σε βίντεο να σέρνει δύο γαϊδουράκια πίσω από αγροτικό

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Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφηκε στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο, στο οποίο εμφανίζεται ένας άνδρας να κινείται με αγροτικό όχημα, έχοντας πίσω του δύο γαϊδουράκια δεμένα με σχοινιά, τα οποία αναγκάζονται να ακολουθούν το όχημα.

Παράλληλα, ακούγεται να ζητά από μία κοπέλα να τον βοηθήσει με τα σχοινιά, ενώ τα ζώα φαίνονται να επιχειρούν να προβάλλουν αντίσταση, χωρίς όμως επιτυχία.

#rhodes #fyp #animalrescue ♬ πρωτότυπος ήχος – rescuerodos @rescuerodos Άλλο ένα αποτρόπαιο περιστατικό καταγράφηκε σε χωριό της Ρόδου. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε την τοποθεσία, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή μας από εθελοντή φέρεται να δείχνει έναν αγρότη να σέρνει με το αυτοκίνητό του δύο γαϊδουράκια. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, τα ζώα αντιστέκονται, ενώ οι εικόνες που καταγράφονται προκαλούν έντονο προβληματισμό και αποτροπιασμό. Το περιστατικό πρόκειται να καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, θα υποβληθεί αναφορά στην Εισαγγελία, ενώ ο μάρτυρας που κατέγραψε το συμβάν θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου #RescueDogs

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, μια γυναίκα επισκέπτρια του νησιού έκανε καταγγελία για υπόθεση φερόμενης κακομεταχείρισης ζώων στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν, η γυναίκα βιντεοσκόπησε έναν 56χρονο κάτοικο χωριού της Ρόδου να μεταφέρει δύο γαϊδουράκια, τα οποία φέρεται να έσερνε με το αυτοκίνητό του. Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό έχει δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο, ενώ έχει δοθεί και στις αρμόδιες αρχές για να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 56χρονου. Ωστόσο, δεν συνελήφθη, καθώς είχαν παρέλθει τα χρονικά όρια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία και διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.

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