Οι Χούθι λένε ότι δεν ευθύνονται για την επίθεση στο λιμάνι της Νταμιέτα – Στόχος μόνο η Σαουδική Αραβία

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Ένα στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών των Χούθι δήλωσε σήμερα ότι οι αντάρτες δεν ευθύνονται για την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο λιμάνι της Νταμιέτα, στη βόρεια Αίγυπτο, μετέδωσε το πρακτορείο Saba, που πρόσκειται στους Υεμενίτες αντάρτες.

Η πηγή αυτή δήλωσε ότι «οι φήμες σύμφωνα με τις οποίες οι Υεμένη έβαλε στο στόχαστρο ένα πλοίο στο λιμάνι της Νταμιέτα, στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, είναι αβάσιμες». Πρόσθεσε ότι οι Χούθι στοχεύουν «αποκλειστικά το σαουδαραβικό καθεστώς, για τον άδικο αποκλεισμό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά του εναντίον του υεμενίτικου λαού», σύμφωνα πάντα με το Saba.

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου ανακοίνωσε σήμερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε δύο πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Νταμιέτα (Δαμιέτη) προκλήθηκε από επίθεση με drone, αν και δεν διευκρίνισε ποιος ευθύνεται για αυτή.

Ένα αμερικανικό πλοίο αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με σημαία Βερμούδων, ιδιοκτησίας ελληνικών συμφερόντων, χτυπήθηκαν από τουλάχιστον ένα άγνωστο drone, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η βρετανική ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας Ambrey. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν διευκρίνισε ποιος ευθύνεται για την επίθεση αυτή, σημειώνοντας μόνο ότι συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου «να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου».

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler, «έκρηξη» στον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου της Νταμιέτα προκάλεσε ζημιές στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem.

Τρεις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το drone έπληξε το αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ αποθήκευσης LNG Energos Winter με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε αυτό πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, όμως πρόλαβε να επεκταθεί στο πλοίο Gaslog Salem. Το λιμάνι συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

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