Πρώτος αν και με απώλειες-μικρές όμως- ο Alpha την Τετάρτη (29/7)

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Στην μοιρασιά των κομματιών από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας των σταθμών εθνικής εμβέλειας δεν άλλαξε κάτι. Μόνον μικρομεταβολές στα μεγέθη τους κατέγραψε η Nielsen. Από αυτά απαράλλαχτα με εκείνα της Τρίτης ήταν τα μερίδια Mega και ΑΝΤ1.

Ο Alpha διατηρήθηκε πρώτος στις επιλογές των τηλεθεατών αλλά με υποχώρηση της δυναμικής του κατά 0,4% και βρέθηκε πιο κοντά στο Mega που ακολουθούσε με επίδοση ίδια με αυτή της Τρίτης.

Ο ΣΚΑΪ ήταν τρίτος με τέταρτο το Open που δείχνει να ενισχύει τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Πάντως το 28% του τηλεοπτικού σώματος κατευθύνθηκε σε προτάσεις των «Others» της Nielsen.

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