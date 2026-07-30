search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 19:34
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 17:56

Πρώτος αν και με απώλειες-μικρές όμως- ο Alpha την Τετάρτη (29/7)

30.07.2026 17:56
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην μοιρασιά των κομματιών από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας των σταθμών εθνικής εμβέλειας δεν άλλαξε κάτι. Μόνον μικρομεταβολές στα μεγέθη τους κατέγραψε η Nielsen. Από αυτά απαράλλαχτα με εκείνα της Τρίτης ήταν τα μερίδια Mega και ΑΝΤ1.

Ο Alpha διατηρήθηκε πρώτος στις επιλογές των τηλεθεατών αλλά με υποχώρηση της δυναμικής του κατά 0,4% και βρέθηκε πιο κοντά στο Mega που ακολουθούσε  με επίδοση ίδια με αυτή της Τρίτης.

Ο ΣΚΑΪ ήταν τρίτος με τέταρτο το Open που δείχνει να ενισχύει τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του.  Πάντως το 28% του τηλεοπτικού σώματος κατευθύνθηκε σε προτάσεις των «Others» της Nielsen.

Διαβάστε επίσης

ΑΝΤ1: Άκης Παυλόπουλος – Βασίλης Χιώτης το νέο ντουέτο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η επίσημη ανακοίνωση

MEGA: Τρέιλερ αλά… Netflix για το «Φως στο τούνελ» της σεζόν 2026/2027

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
infantino-trump-76
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το σχέδιο της FIFA που διχάζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μποϊκοτάζ αποφάσισε η UEFA – Η «μάχη» για τα δισ, ο «άλλος Κούσνερ» και η οργή της Ευρώπης

Kyriakos-Mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταγγελία στον ΟΗΕ για επιθέσεις από το Κατάρ – Αυστηρή προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

fotia kriti 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με την πύρινη λαίλαπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο – Απανωτά 112, δραματικές διασώσεις – Ούτε μία ρίψη νερού από τα εναέρια λόγω των θυελλωδών ανέμων

xeirovomvida
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέος και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του Ντογιάκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι οι πύραυλοι στο Ιράν, είναι η Κίνα - Πώς αλλάζει αθόρυβα η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 19:34
infantino-trump-76
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το σχέδιο της FIFA που διχάζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μποϊκοτάζ αποφάσισε η UEFA – Η «μάχη» για τα δισ, ο «άλλος Κούσνερ» και η οργή της Ευρώπης

Kyriakos-Mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταγγελία στον ΟΗΕ για επιθέσεις από το Κατάρ – Αυστηρή προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

1 / 3