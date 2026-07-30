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30.07.2026 19:04

Προφυλακιστέος και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του Ντογιάκου

30.07.2026 19:04
xeirovomvida

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Απολογία για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, έδωσε ο 35χρονος, έγκλειστος στις φυλακές, που φέρεται να έδωσε εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος στην δικογραφία, με καταγωγή από την Αίγυπτο, που εκτίει ποινή ισοβίων για άλλες υποθέσεις, έδωσε απολογία για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση.

Ο έγκλειστος, φέρεται να ομολόγησε κατά την απολογία του, ότι έδωσε εντολή για τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ισχυριζόμενος ότι η όλη υπόθεση αφορά άλλο πρόσωπο που ενδιαφερόταν για την επίθεση και ότι ουσιαστικά ο ίδιος λειτούργησε ως μεσάζοντας.

Ο 35χρονος φαίνεται να τόνισε ότι η παρέμβασή του αφορούσε τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τον ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου.

Χθες, Τετάρτη 29/7, απολογήθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη με την αμυντικού τύπου χειροβομβίδα ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος.

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