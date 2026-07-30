Πώς ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής, οι προϋποθέσεις

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Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση, ακόμα και αν από το τίμημα δεν μπορεί να εξοφληθεί πλήρως το χρέος του ιδιοκτήτη προς την ΑΑΔΕ, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο, μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους.
Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν, κατά κανόνα, η πλήρης εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.
Αυτό αλλάζει, με τη νέα απόφαση την οποία εξέδωσε (Α.1158/2026) ο διοικητής της ΑΑΔΕ
Γιώργος Πιτσιλής η οποία ενεργοποιεί στην πράξη το άρθρο 47Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (αρθ. 18 ν. 5293/2026), δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις μεταβιβάσεις και διευκολύνοντας φορολογούμενους και αγοραπωλησίες στην αγορά ακινήτων.
Για να γίνει αποδέσμευση του κατασχεμένου ακινήτου, απαιτείται αίτηση άρσης της κατάσχεσης η οποία υποβάλλεται ψηφιακά από τον οφειλέτη που θέλει να πουλήσει ακίνητο, στην πύλη myAADE (myaade.gr) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές υπηρεσίες myAADE > Τα Αιτήματά μου > Δικαστικό, Μέτρα και οφειλές > ‘Αρση κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο εν όψει μεταβίβασής του από επαχθή αιτία.
Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης και να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση με επαχθή αιτία (π.χ. πώληση), πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις:
Εάν το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση της κατάσχεσης είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπει το αποδεικτικό ενημερότητας ή η βεβαίωση οφειλής, θα αποδίδεται το μεγαλύτερο ποσό.
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκδίδεται σχετική απόφαση και αποστέλλεται στον οφειλέτη μαζί με έγγραφο που αποτυπώνει τον υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής.
Φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να πουλήσει ακίνητο στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση ύψους 80.000 ευρώ.
Εφόσον, βάσει των κριτηρίων φορολογικής συνέπειας, συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία (100 βαθμοί), το ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται στο κατώτατο όριο του 25%.
Στην περίπτωση αυτή για την άρση της κατάσχεσης:
Με το προηγούμενο καθεστώς, ο ίδιος φορολογούμενος θα έπρεπε να εξοφλήσει και τις 80.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η πώληση του ακινήτου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
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