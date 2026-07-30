Διακοπές με το σταγονόμετρο για τους Έλληνες: Σχεδόν οι μισοί δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα – Στη δεύτερη χειρότερη θέση της ΕΕ η χώρα

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«Κάθε πέρσι και καλύτερα», λέει ο λαός μας, και στην περίπτωση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων να κάνουν διακοπές η παροιμία φαίνεται να ταιριάζει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το 2025 το 27,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 16 ετών και άνω δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει ούτε μία εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι του.

Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, ωστόσο παραμένει σημαντικά χαμηλότερο, κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, το 2015.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σχεδόν οι μισοί πολίτες της (46,6%) δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι τους. Χειρότερη επίδοση καταγράφει μόνο η Ρουμανία, όπου το ποσοστό φτάνει το 61,4%. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, με 39,1%.

Στον αντίποδα, τα μικρότερα ποσοστά οικονομικής αδυναμίας καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (10,6%), στη Σουηδία (12,4%) και στην Ολλανδία (12,8%).

Η εικόνα στην Ελλάδα αποτυπώνει τη μεγάλη πίεση που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς το κόστος των διακοπών έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εμπόδιο για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η δυσκολία των Ελλήνων να πραγματοποιήσουν ταξίδια για οικονομικούς λόγους καταγράφεται και στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι δεν κάνουν ταξίδια επειδή δεν μπορούν να τα αντέξουν οικονομικά. Δεύτερη αιτία είναι οι λόγοι υγείας, με ποσοστό 20,8%.

Προκειμένου να περιορίσουν το κόστος, πολλοί Έλληνες στρέφονται πλέον σε λύσεις που δεν απαιτούν έξοδα διαμονής. Η διαμονή σε ιδιόκτητα σπίτια, εξοχικά ή σε σπίτια συγγενών και φίλων αποτελεί μια σημαντική διέξοδο απέναντι στην ακρίβεια των τουριστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 52,1% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα. Η επιλογή αυτή αντιστοιχεί στο 71,6% των συνολικών διανυκτερεύσεων, γεγονός που δείχνει ότι για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών η φιλοξενία από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον λειτουργεί ως τρόπος να διατηρηθεί το κόστος των διακοπών σε ανεκτά επίπεδα.

Την ίδια τάση καταγράφει και έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία ένας στους δύο Έλληνες δήλωνε ότι δεν θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινές διακοπές. Από όσους τελικά προγραμματίζουν κάποια απόδραση, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα υπολογίζουν ότι αυτή θα διαρκέσει μόλις τέσσερις έως επτά ημέρες.

Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη. Παρά τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία της χώρας, ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού δυσκολεύεται να απολαύσει ακόμη και τις βασικές ημέρες ξεκούρασης, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη του κόστους μιας εβδομάδας διακοπών.

Η απόσταση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει μεγάλη, με τους πολίτες των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών να έχουν σαφώς μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα για ταξίδια και αναψυχή, ενώ στην Ελλάδα οι διακοπές εξελίσσονται για πολλούς σε αγαθό που περιορίζεται ή αναβάλλεται λόγω κόστους.

ΠΑΣΟΚ: Τα στοιχεία αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας

«Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Τα ελληνικά νοικοκυριά κατέγραψαν το α΄ τρίμηνο του 2026 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση της αποταμίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τη μεγαλύτερη μείωση στις επενδύσεις, ενώ την ίδια στιγμή μειώθηκε και το διαθέσιμο εισόδημά τους», προσθέτει και σημειώνει πως «το έλλειμμα αποταμίευσης δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο».

«Είναι μια διαχρονική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επίμονα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το παραγωγικό κενό της χώρας. Όταν τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν και να επενδύσουν, η οικονομία στερείται εγχώριων πόρων για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και παραμένει εξαρτημένη από εξωτερική χρηματοδότηση», προσθέτει.

«Η κυβέρνηση επιμένει να παρουσιάζει μια εικόνα ευημερίας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των πολιτών. Ανάπτυξη χωρίς αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς αποταμίευση και χωρίς ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια οικονομία που υπονομεύει τη μελλοντική της δυναμική και διευρύνει τις διαρθρωτικές της αδυναμίες. Η χώρα χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική οικονομική και αναπτυξιακή στρατηγική: με πολιτικές που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, ενισχύουν την αποταμίευση, κινητοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και θωρακίζουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας», κατέληξε.

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