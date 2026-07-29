Πειραιώς: Ρεκόρ κερδοφορίας στο 6μηνο – Η Εθνική Ασφαλιστική ηγείται της αύξησης στις υπηρεσίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ρεκόρ κερδοφορίας στα €617 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε 16% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε σύγκριση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026 πέτυχε στο 6μηνο η Τράπεζα Πειραιώς. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €336 εκατ. αυξημένα κατά 22% ετησίως.
Επίσης είχε εξαιρετική επίδοση εσόδων από υπηρεσίες, στο 1,1% ως ποσοστό του ενεργητικού, το υψηλότερο επίπεδο της αγοράς, με την Εθνική Ασφαλιστική να ηγείται της αύξησης
Τα έσοδα από υπηρεσίες παρουσίασαν ισχυρή επίδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα €251 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 19% σε τριμηνιαία βάση και κατά 52% σε ετήσια, καθώς η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στο μίγμα αυξάνεται.
Οι προμήθειες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είχαν εξαιρετική επίδοση στο τρίμηνο, ενισχυμένες από περίπου €10 εκατ. μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, σχετικά με χρηματοδότηση έργων που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το πρόγραμμα πλησιάζει στο τελικό στάδιο. Η διαχείριση κεφαλαίων πελατών και η τραπεζοασφάλιση παρουσίασαν ισχυρή επίδοση. Τα έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο 1,1% στο τρίμηνο, το υψηλότερο επίπεδο της αγοράς, ενώ συνέβαλαν κατά 32% στα καθαρά έσοδα.
Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών
Διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους
Διαχείριση ισολογισμού που υποστηρίζει την ανάπτυξη και το προφίλ χαμηλού κινδύνου
Κεφαλαιακοί δείκτες με σημαντικά αποθέματα
Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος
«Η Πειραιώς επιτυγχάνει κερδοφόρα ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα, και παράγει υψηλές αποδόσεις, διευρύνοντας τις δραστηριότητες των πελατών της, αναπτύσσοντας μια διαφοροποιημένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό προφίλ κινδύνου.
Η συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ανθεκτικότητα της Πειραιώς υποστηρίζεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί σε ανοδική τροχιά, υποστηριζόμενη από ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, τη συνεχιζόμενη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και τη διαρκή κινητοποίηση επενδύσεων. Η αξιολόγηση της Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, μετά και την πρόσφατη αναβάθμιση από την S&P, επικυρώνει την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και την ισχύ του οικονομικού μας προφίλ.
Η Πειραιώς παρουσίασε ισχυρή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με αυξημένα ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,3. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,8 δισ., αντικατοπτρίζοντας υγιή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές. Η επίδοση της Εθνικής Ασφαλιστικής υπερέβη τους στόχους, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 7% ετησίως, στα €0,4 δισ. στο πρώτο εξάμηνο.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% ετησίως εξαιτίας της ισχυρής ανάπτυξης του ενεργητικού. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την τραπεζοασφάλιση και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και πλέον αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εσόδων, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη εξέλιξη της Πειραιώς σε Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Διατηρήσαμε ισχυρή πειθαρχία όσον αφορά στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 34%, το οποίο αποτελεί το καλύτερο επίπεδο της αγοράς, το οργανικό κόστος κινδύνου στις 45 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,8%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων, και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξης.
Αξιοποιώντας την ισχυρή απόδοση του πρώτου εξαμήνου, επικαιροποιούμε τους ετήσιους στόχους μας. Στοχεύουμε πλέον σε καθαρό περιθώριο επιτοκίου στο 2,2%, δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό άνω του 0,90%, κόστος κινδύνου στις 60 μονάδες βάσης και στην επίτευξη δείκτη CET1 άνω του 13%. Οι συγκεκριμένοι στόχοι αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των δραστηριοτήτων μας και τη συνεχή εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή ισχύ. Το έργο που επιτελείται το 2026, θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη ακόμα υψηλότερων στόχων τα επόμενα χρόνια.
Επιταχύνουμε επίσης τον τεχνολογικό μας μετασχηματισμό μέσω του Newra, του ειδικού κόμβου τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Accenture. Ενσωματώνοντας προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον Όμιλο, στοχεύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων, στη βελτίωση της λειτουργικής παραγωγικότητας και στην υποστήριξη της βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
Τέλος, είμαστε περήφανοι για τη βράβευσή μας με πέντε διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Τράπεζας της Ευρώπης για Εταιρική Ευθύνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθιστώντας μας την πρώτη τράπεζα που διατηρεί τον πανευρωπαϊκό τίτλο από τη δημιουργία του βραβείου. Είμαστε επίσης περήφανοι που συμπεριληφθήκαμε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη των Europe’s Climate Leaders 2026 των Financial Times. Αυτές οι διακρίσεις έρχονται ως αναγνώριση της αφοσίωσης των ανθρώπων μας και της συνεχής μας εστίασης στην υπεύθυνη τραπεζική, της δημιουργίας βιώσιμης αξίας και του θετικού αντίκτυπου για τους πελάτες μας και την κοινωνία.
Η Πειραιώς εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους από θέση ισχύος. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων με πειθαρχία, στην υποστήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία μας και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».
Διαβάστε επίσης:
Paloma Maritime Capital: Η νέα εποχή στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας – Φέρνει πρώτο το μοντέλο των διεθνών shipping funds στην ελληνική αγορά
Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR
Alpha Bank και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.