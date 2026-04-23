Μεγάλου: Τεχνολογία στο DNA της Πειραιώς, στόχος ηγετική θέση στην καινοτομία και ανάπτυξη επιχειρήσεων

Τον στρατηγικό ρόλο της τεχνολογίας για το μέλλον της Τράπεζα Πειραιώς ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου και έθεσε ως βασικό στόχο την ανάδειξη του οργανισμού σε «πρωταθλητή» στον τομέα της καινοτομίας.

Στο πάνελ με τίτλο «The Banking System and the New Generation of Unicorns», ο επικεφαλής της τράπεζας υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της, σημειώνοντας πως η ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες τόσο για τον τραπεζικό κλάδο όσο και για την οικονομία συνολικά.

Όπως ανέφερε, η χώρα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως υψηλού επιπέδου τεχνολογική εκπαίδευση, εξωστρεφές ανθρώπινο δυναμικό και ικανότητα δημιουργίας επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη νέων εταιρειών υψηλής αξίας.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της Navarino, Δημήτρης Τσικόπουλος, παρουσίασε τη μετεξέλιξη της εταιρείας από πάροχο δορυφορικών επικοινωνιών σε ολοκληρωμένο πάροχο ναυτιλιακής τεχνολογίας, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τη συνδεσιμότητα έως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση λειτουργιών.

Ο επικεφαλής της Epignosis, Δημήτρης Τσίγκος, εστίασε στις προοπτικές της αγοράς τεχνολογιών μάθησης και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι η επόμενη πενταετία θα χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη, παρά τις προκλήσεις που αναμένεται να προκύψουν.

Την εμπειρία μιας εξωστρεφούς ελληνικής startup με διεθνή παρουσία μετέφερε ο συνιδρυτής και CEO της Yodeck, Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, σημειώνοντας ότι η εταιρεία αντλεί σχεδόν το σύνολο των εσόδων της από το εξωτερικό και εξετάζει πλέον τη συνεργασία με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Το πάνελ ανέδειξε τη στενή διασύνδεση μεταξύ τραπεζικού συστήματος και καινοτόμων επιχειρήσεων, με κοινό παρονομαστή την τεχνολογία και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, στοιχεία που, όπως επισημάνθηκε, μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων «μονόκερων» και στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.

