Μητσοτάκης – Μακρόν: «Κορωνίδα οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής» – «Θα είμαστε στο πλευρό σας» – Υπογράφηκαν 9 συμφωνίες (Live)

Με επίκεντρο την ανανέωση της αμυντικής στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας και Γαλλίας για μια πενταετία – και στη συνέχεια, την αυτόματη ανανέωσή της στο διηνεκές, εκτός αν καταγγελθεί από κάποιο από τα δύο μέρη – αλλά και την υπογραφή συμφωνιών που αφορούν στη διμερή συνεργασία σε αμυντικά συστήματα, την ευρωπαϊκή πολιτική, την πολιτική προστασία, την παιδεία και τον πολιτισμό, Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής θα εφαρμοστεί πλήρως

Μετά το τέλος της τελετής, ο Κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο χωρών υπογράμμισε ότι «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις, όχι με λόγια», προσθέτοντας ότι «ήδη τα αποτελέσματα στον αμυντικό τομέα είναι περισσότερο από ορατά». Ελλάδα και Γαλλία θα βαδίσουμε μαζί στον 21ο αίωνα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη κρίση στην περιοχή η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την Κύπρο» και επισημαίνοντας ότι «η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας-Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής. Η διακήρυξη για τη Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας».

«Η ελληνογαλλική συμπόρευση απεδείχθη προνοητική και έγκαιρη στο πεδίο της ασφάλειας και σταθερότητας και πρόδρομος της αυτονομίας της Ευρώπης» επισήμανε ο πρωθυπουργός. Τόνισε, δε, ότι «θέλω να ευχαριστήσω τον Εμανουέλ για την δήλωση πως αν ποτέ το χρειαστεί η Ελλάδα, η Γαλλία θα είναι παρούσα. Πρώτα η ίδια η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την αυτονομία της σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο πρόεδρος που θέτει το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης». Όσον αφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι «Ελλάδα και Γαλλία είναι πυλώνες σταθερότητας. Παίξαμε διακριτικά τον ρόλο μας στην εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής θα εφαρμοστεί πλήρως. Σημείωσε, δε, ότι «ο κόσμος γίνεται όλο και πιο βίαιος και πιο ασταθής και οι συνεργασίες ενισχύουν την καλή μας σχέση. Η Γαλλία έδρασε έναντι των απειλών που σας έπλητταν». «Θέλουμε να εμβαθύνουμε αυτή τη στρατηγική σχέση και πέρα από την άμυνα», υπογράμμισε ο Μακρόν.

Είπε ότι «σήμερα υπογράψαμε πολύ σημαντικές συμβάσεις, ανανέωση των πυραύλων ΜΙΚΑ του ελληνικού στρατού, μεγάλα αιολικά πάρκα στην κεντρική Ελλάδα και βέβαια το Ελληνο-γαλλικό Φόρουμ θα επιτρέψει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της συνεργασίας», ενώ για τη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ότι «οι δύο χώρες ζητούν κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματική οδό. […] Ελπίζουμε να επανέλθει η ειρήνη στον Λίβανο, ελπίζουμε η κυβέρνηση του Λιβάνου να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για προστασία των ανηλίκων από τα social media και τόνισε ότι «η συμμαχία των χωρών μας η οποία σήμερα ενισχύεται, δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την Ευρώπη. […] Η Γαλλία και η Ελλάδα πάντα σκέφτονται με τρόπο μεγαλύτερο από το μέγεθος της χώρας τους. Έχουμε οικονομική αλλά και οικουμενική σκέψη. Γι’ αυτό και οι χώρες μας μπορούν να συνεχίσουν να συνδέονται με φιλία».

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στο άρθρο 42.7 της ΕΕ, λέγοντας ότι είναι ισχυρότερο από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και ότι δεν είναι μόνο λόγια, λέγοντας ότι αυτό αποδείχθηκε με την Κύπρο. «Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας», επανέλαβε και τόνισε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν αμφισβητείται. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι το άρθρο 42.7 είναι μπετόν αρμέ και ότι η λειτουργία του αποδείχθηκε με την Κύπρο.

Μετά το τέλος της τετ-α-τετ συζήτησης, ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ γαλλικής και ελληνικής αντιπροσωπείας και στη συνέχεια «έπεσαν» οι υπογραφές των συμφωνιών, με την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας του 2021 να υπογράφεται από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, αυξάνοντας τη βαρύτητα της συμφωνίας σε πολιτικό επίπεδο.

Oι 9 συμφωνίες

Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030 Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων Συμφωνία Πλαίσιο για την εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France.

Ευχαριστίες Μητσοτάκη – Δεσμεύσεις Μακρόν

Υποδεχόμενος του Γάλλο πρόεδρο στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Έλληνας πρωθυπουργος τόνισε ότι «θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, για τις χθεσινές σας δηλώσεις και για την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύω ότι άγγιξε πραγματικά τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και κατέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας, οι οποίοι μερικές φορές υπερβαίνουν τις συμφωνίες που υπογράφουμε».

Προσέθεσε, δε, ότι «η επίσκεψή σας έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι αυτό που είπατε χθες, “Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία”, είναι ένα αξίωμα προς το οποίο θα εργαστούμε όλοι και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «θεωρώ ότι, προφανώς, η φιλία και οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι μακραίωνοι αλλά θεωρώ επίσης ότι μετασχηματίζουμε αυτή τη σχέση και από το 2021, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οικοδομούμε μια νέα ευρεία εταιρική συνεργασία. Είναι όντως μια παγκόσμια και στρατηγική εταιρική σχέση.

Θα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, προφανώς, αλλά θα υπογράψουμε και για άλλους τομείς: την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η σχέση είναι σημαντική, τόσο για τη χώρα σας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τους Ευρωπαίους, αλλά και για αμφότερες τις χώρες μας».

Είπε, δε, ότι «με τα λόγια μου χθες εξέφρασα μια αληθινή δέσμευση από τη Γαλλία. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας».

Τα πλάνα από την άφιξη Μακρόν στο Μαξίμου:

Σημειώνεται ότι παρούσα στην Αθήνα είναι και η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, η οποία μένει σε κεντρικό ξενοδοχείο και αναμένεται να βρίσκεται στο πλευρό του Εμανουέλ Μακρόν στην συνέχεια, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο ΣΕΒ για την ελληνογαλλική επιχειρηματική συνεργασία.

Επίσκεψη στον «Κίμωνα»

Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκαν επί περίπου μια ώρα τον «Κίμωνα», την πρώτη φρεγάτα FDI του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, συνοδευόμενοι από τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, τους υφυπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και τη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Τον Μακρόν υποδέχθηκαν στον Πειραιά ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Ακολούθησε επιθεώρηση του αγήματος από τους δύο ηγέτες κι έγινε ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων. Κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πραγματοποιήθηκε υπερπτήση από αεροσκάφη Rafale και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα.

Μητσοτάκης και Μακρόν ξεναγήθηκαν στη φρεγάτα «Κίμων», ενημερώθηκαν από τον αρχηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου στην αίθουσα επιχειρήσεων για τις δυνατότητες του πλοίου και στη συνέχεια μετέβησαν στη γέφυρα του «Κίμωνα», όπου συνομίλησαν με τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, κυβερνήτη του σκάφους. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο.

«Πάνω από 40 και ήταν μιας αφορμή να δούμε επί του πεδίου της δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα». Ο Γάλλος πρόεδρος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του «Κίμωνα», όπου έγραψε:

«Στη φρεγάτα “Κίμων”, στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της. Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια. Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν».

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο επικεφαλής της εταιρείας Naval Group, της κατασκευάστριας των φρεγατών FDI, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Αθήνα και Παρίσι συζητούν για το ενδεχόμενο αγοράς από την Ελλάδα των γαλλικών επιθετικών υποβρυχίων Baraccuda, για την ενίσχυση των θαλασσίων δυνατοτήτων της Ελλάδας.

