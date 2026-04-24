Στην Αθήνα ο Μακρόν: Live η συζήτηση με Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά – «Υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ τα επόμενα χρόνια»

Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής ΔημοκρατίαςΕμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, σήμερα και αύριο, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία σε άμυνα και οικονομία.

Ο Γάλλος πρόεδρος αφίχθη στην Ελλάδα την Παρασκευή το απόγευμα, λίγα λεπτά πριν τις 19:00, προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για επέκταση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών. Ψηλά στην ατζέντα είναι και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία. Τον Γάλλο πρόεδρο υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Στρατιωτικό άγημα πήρε μέρος στην υποδοχή, ενώ μετείχε και γαλλική αντιπροσωπεία προκειμένου να συνοδεύσει τον Γάλλο πρόεδρο στο κέντρο της Αθήνας.

Αμέσως μετά ο Γάλλος πρόεδρος πήγε στην εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού. Η συζήτηση, στην οποία μετέχουν, εντάσσεται στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο».

Λόγω της καθυστέρησης στην άφιξή του, ο Γάλλος πρόεδρος δεν θα πάει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, αλλά κατευθείαν στη Ρωμαϊκή Αγορά.

«Παρακολουθήστε ζωντανά τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο»

«Σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την πρόσκληση και για την επίσκεψη. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της Ευρώπης για πολλούς λόγους. Αρχικά, όλοι σε αυτόν τον κόσμο έχουν σαφή άποψη ότι πρόκειται για κόμβο αστάθειας. Η νούμερο 1 δύναμη, οι ΗΠΑ, μπορεί να είναι σύμμαχος, αλλά δεν είναι προβλέψιμος και αξιόπιστος. Η διεθνής τάξη τίθεται σε κίνδυνο. Και τι είναι η ΕΕ; Ένα σημείο προβλεψιμότητας και αξιοπιστίας. Όταν έχουμε συμμάχους, είμαστε μαζί. Ελλάδα και Γαλλία έδρασαν μαζί με τις χώρες του Κόλπου. Από την πρώτη μέρα στείλαμε συστήματα αεράμυνας στις χώρες και αυτές το αναγνώρισα. Συνεισφέραμε συγκεκριμένα στην άμυνα τους. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό» σχολίασε αρχικά ο Γάλλος πρόεδρος.

«Η Ευρώπη είναι σημαντικός εμπορικός παίκτης, το ίδιο βεληνεκές με την Κίνα. Είμαστε χώρος σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας και βελτιώσαμε τις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας τους τελευταίους μήνες μέσω της Euronext» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Και συνέχισε: «Πλέον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το βάρος μας στη διεθνή σκηνή για να μας σέβονται περισσότερο από σήμερα και να επιβάλλουμε αμοιβαιότητα στο σκέλος του παγκοσμίου εμπορίου».

«Συμφωνώ με τον Γάλλο πρόεδρο ότι αυτή η πρόκληση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από κρίσεις. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να ανεβάσουμε ταχύτητα σε δύο μέτωπα» είπε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να προσθέσουμε ουσία στο στοίχημα της στρατηγικής αυτονομίας, η Ελλάδα και η Γαλλία είναι στην αιχμή της συζήτησης. Αυτό το κάναμε το 2021 με τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που υπογράψαμε το 2021. Τώρα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα, αλλά και πιο έξυπνα για την άμυνα» σημείωσε ακόμη.

«Η δεύτερη πρόκληση» είπε ο πρωθυπουργός, «είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα μας. Είμαστε μεγάλη αγορά, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα για την κοινή αγορά, για τη ρηγμάτωση της αγοράς ενέργειας, πρέπει να μετακινηθούμε από τις λέξεις στην πράξη για τις επενδύσεις. Πρέπει τώρα να εφαρμόσουμε τις πολιτικές, πέρα από το να συμφωνούμε να το κάνουμε».

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την Ε.Ε., σήμερα είχαμε τη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό» συνέχισε. «Πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην Ε.Ε. ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά την ίδια συζήτηση κάναμε και το 2020 και πείσαμε την Άνγκελα Μέρκελ (για το Ταμείο Ανάκαμψης). Παραμένω αισιόδοξος ότι σε αυτό το σημείο καμπής η Ε.Ε. έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Απλά η Ε.Ε. πολλές φορές δεν κινείται με την ταχύτητα που θέλουμε, αλλά όταν κινείται, κινείται με ένταση».

«Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα και με απλουστευτική λογική. Σε ορισμένους τομείς υπερ-ρυθμίσαμε, έχουμε πολλούς εθνικούς κανονισμούς σε αρκετά πεδία. Όμως, ορισμένες φορές χρειαζόμαστε ρυθμίσεις για να προστατεύσουμε τις δικές μας βιομηχανίες» σχολίασε ο Μακρόν.

Και συμπλήρωσε: «Και οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν κανονισμούς για να προστατεύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε ένα δίκαιο περιβάλλον ανταγωνισμού, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Η Κίνα έχει πολλές δυνατότητες και «σκοτώνει» την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αλλά εμείς αργούμε να το δούμε. Πέρυσι η Κίνα διέλυσε 250.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία. Πρέπει να αντιδράσουμε και θα αντιδράσουμε με κανονισμούς σε ορισμένους τομείς. Πρέπει να αντιδράσουμε και στο ψηφιακό περιβάλλον, με κανονισμούς για τους εφήβους».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Δύο πεδία εστίασης είναι η προστασία των εφήβων στο Διαδίκτυο. Αναμένω ότι αυτό που κάνουμε σε εθνικό επίπεδο θα περάσει και στο διεθνές. Έχουμε στείλει ένα σαφές μήνυμα και στις εταιρείες τεχνολογίας. Παράλληλα, πρέπει να διαφυλάξουμε τον δημόσιο χώρο. Και στην Αρχαία Αθήνα υπήρχαν fake news, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα είναι εκτός ελέγχου. Αυτό που γίνεται με την ανωνυμία, τα προβλήματα των deepfakes θα είναι μεγάλη πρόκληση για όλους, ιδίως για όσους έχουμε εκλογές μπροστά μας».

«Αν η βασική ανησυχία των πολιτών είναι το κόστος ζωής, πρέπει να διαμορφώσουμε τη συζήτηση υπό αυτό το πρίσμα. Να πούμε ότι ελεύθερο εμπόριο σημαίνει χαμηλότερες τιμές, μια λειτουργική αγορά και η δυνατότητα να χρηματοδοτούμε το κράτος πρόνοιας. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις πολύ τεχνικές, πρέπει να εξηγήσουμε γιατί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μπορεί να είναι θετική για τους ελαιοπαραγωγούς μας -π.χ. εξαγωγές στην Ινδία» τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός.

«Είναι μια μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε!» είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος ηγέτης.

Η ημέρα θα κλείσει με επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, με περίπου 110 προσκεκλημένους.

Το «παρών» θα δώσουν κορυφαίοι υπουργοί (Ν. Δένδιας, Κ. Πιερρακάκης, Κ. Χατζηδάκης κ.ά.), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρών μόνος, καθώς η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αναρρώνει στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Φανή Σταθοπούλου, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της.

Το μενού επιμελείται ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας και κατά πληροφορίες θα περιλαμβάνει σούπα, σαλάτα και ψάρι.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, γύρω στις 11 το πρωί, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

