Δηλώσεις Τασούλα και Δένδια για την επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Στη σημερινή 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία αναφέρεται, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας ότι «στη σημερινή διεθνή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από κρίσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η προσήλωση στην ειρήνη, στη συνεννόηση και στη συνεργασία των λαών».

«Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση, ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν ποτέ», προσθέτει ο κ. Τασούλας.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοπκρατίας επισημαίνει:

«Σήμερα, στην 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενός από τα πλέον αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τιμούμε τη μνήμη του ενάμισι εκατομμυρίου θυμάτων.

Η μνήμη αυτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτο χρέος, τόσο απέναντι στα θύματα όσο και απέναντι στην ιστορική αλήθεια, ώστε η λήθη να μη μετατρέπεται σε αιτία αναθεωρητισμού, βίας και μισαλλοδοξίας.

Ελλάδα και Αρμενία συνδέονται με διαχρονικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από κοινές δοκιμασίες, αλλά και μέσα από μια σταθερή σχέση αλληλεγγύης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Στη σημερινή διεθνή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από κρίσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η προσήλωση στην ειρήνη, στη συνεννόηση και στη συνεργασία των λαών. Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση, ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν ποτέ».

Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ενός από τα πλέον αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ό αιώνα, όπως υπογράμμισε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ».

«Για τον Ελληνισμό, που μοιράζεται με τον φίλο λαό της Αρμενίας την ιστορική εμπειρία διωγμών και τραγωδιών, οι εκδηλώσεις μνήμης δεν αποτελούν μια “επετειακή” διαδικασία» πρόσθεσε.

«Είναι μια διαρκής υπόμνηση ότι η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συνιστά αναγκαία συνθήκη για να μην επαναληφθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ποτέ ξανά», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

