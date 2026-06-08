Καιρός: «Σκαρφάλωσε» πάνω από τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία την Δευτέρα – Πού «έπιασε ταβάνι»

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Καλοκαίρι για τα καλά πια και καταγράφηκε και στις θερμοκρασίες της χώρας.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα ηπειρωτικά τη Δευτέρα 08/06, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω χάρτη, 309 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 30°C.
Συγκεκριμένα, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα νότια ηπειρωτικά, με την μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στα Δίδυμα Αργολίδας με 35,4°C.
Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Εύβοια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 τοπικά στη Θεσσαλία 33 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
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