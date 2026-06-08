Θανατηφόρο τροχαίο στη Σαντορίνη με έναν νεκρό και μία βαριά τραυματία

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Σαντορίνη, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του και μία γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά ύστερα από μετωπική σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή, 7/6, στην επαρχιακή οδό Φηροστεφανίου – Κοντοχωρίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 50χρονος, με συνεπιβάτιδα μία 24χρονη, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος. Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η 24χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.

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