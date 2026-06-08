ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν δύο από τους κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Συνεχίζονται οι απολογίες των 12 συνολικά κατηγορουμένων από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή, που φέρονται να έχουν λάβει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο κατηγορούμενοι, ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων επτά κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 14 κατηγορούμενοι. Οι δύο από αυτούς, γονείς του φερόμενου αρχηγού, λόγω ηλικίας, απολογήθηκαν την ίδια μέρα ενώπιον του Ανακριτή .

Οι δύο ηλικιωμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Ανησυχία και δεκάδες μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ

«ΑΦΜ από την Κρήτη έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά»: Κόλαφος η Τυχεροπούλου για τους 58 που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις

Πώς προκλήθηκε η φωτιά στη Λίμνη Βουλιαγμένης: Μήνυμα από το 112, ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής











