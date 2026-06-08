Φωτιά στη Λίμνη Βουλιαγμένης: Εστάλη μήνυμα από το 112, ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στη λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι, η οποία ωστόσο, παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα.

Η φωτιά κατακαίει σε δασική έκταση και εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφυτη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης.

Στο σημείο επιχειρούν, μετά την νέα ενίσχυση των δυνάμεων 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 1 ομάδα ΜΕΤΠΕ, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice June 8, 2026

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς πρόκειται για δύσβατη περιοχή. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν τον βαθμό επικινδυνότητας.

«Ευτυχώς οι άνεμοι δεν είναι μεγάλης έντασης, έχουν ενισχυθεί τα εναέρια μέσα και ήδη η εικόνα είναι καλύτερη. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχει ελεγχθεί η φωτιά», δήλωσε ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο αν κινδυνεύουν σπίτια, είπε ότι υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο της φωτιάς, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο. Παράλληλα, επισήμανε ότι αρχικά εκδηλώθηκε ένα μέτωπο και μετά από λίγο εμφανίστηκε ένα άλλο σε απόσταση 400 μέτρων.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να διερευνήσει πλήρως τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του προς κατοικημένες περιοχές. Νεότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση.

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