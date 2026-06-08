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08.06.2026 13:33

Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα

08.06.2026 13:33
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Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας

Ειδικότερα, ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα (8/6) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος του η εισαγγελία άσκησε δίωξη για τα παρακάτω κακουργήματα: Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Μετά την άσκηση τηςη δίωξης ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί, έχει πάντως το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.

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