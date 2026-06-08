Χανιά: Συνελήφθη ζευγάρι για ενδοοικογενειακή βία – Την χτύπησε με την πατερίτσα, τον χτύπησε με το μαχαίρι στο κεφάλι

Πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ της Κυριακής σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, με πρωταγωνιστές μία 70χρονη και έναν 58χρονο.

Σύμφωνα με το zarpanews, το ζευγάρι ενεπλάκη σε έντονο διαπληκτισμό για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο και να καταλήγει σε αμοιβαία επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο 58χρονος φέρεται να χτύπησε τη 70χρονη με πατερίτσα, ενώ εκείνη αντέδρασε παίρνοντας ένα μαχαίρι και τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι.

Χανιά: Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά τους ήταν ελαφρά, χωρίς ανησυχία.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, το ζευγάρι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ανάλογα επεισόδια βίας.

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