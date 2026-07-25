Δολοφονία 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση – «Αδιευκρίνιστο το κίνητρο»

Takeaways by to pontiki AI Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη δολοφονία 41χρονης διασώστριας, πραγματοποιώντας αναπαράσταση του εγκλήματος παρουσία των δύο συλληφθέντων.

Το βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τη γυναίκα να εισέρχεται στην οικία του ζευγαριού και στη συνέχεια να καταρρέει εξωτερικά από τραύματα.

Οι αρχές εξετάζουν τον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας που προβάλλει ο φερόμενος ως δράστης, αναζητώντας παράλληλα το κίνητρο της επίσκεψης του θύματος.

Η εισαγγελία δεν έχει ασκήσει ακόμα διώξεις, αναμένοντας την ολοκλήρωση της έρευνας για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις Αρχές να αναζητούν πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο των δραστών.

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του.

Και οι δύο είχαν οδηγηθεί την προηγούμενη ημέρα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ωστόσο δεν τους ασκήθηκαν ακόμη διώξεις, καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Οι Αρχές εξετάζουν κυρίως τι οδήγησε το θύμα στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Τα βίντεο, το μαχαίρι και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τη 41χρονη να φτάνει στην οικία με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να εισέρχεται στο σπίτι. Λίγο αργότερα φαίνεται να εξέρχεται, ενώ ακολουθείται από το ζευγάρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης της πέταξε καρέκλα και γλάστρα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταρρεύσει λίγα μέτρα πιο μακριά. Παρά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπέκυψε στα τραύματά της.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι το βιντεοληπτικό υλικό έχει εξεταστεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς και σε σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνει όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της οικίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας που προβάλλει ο φερόμενος ως δράστης. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της άμυνας ή αν υπήρξε υπέρβασή της, δεδομένου ότι η επίθεση σε βάρος της 41χρονης φαίνεται να συνεχίστηκε και εκτός της κατοικίας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας στο σπίτι του ζευγαριού. Σενάρια περί απόπειρας ληστείας βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

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