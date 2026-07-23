Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στη Σύρο, που βρέθηκε μαχαιρωμένη – Προσήχθη ζευγάρι με το οποίο φέρεται να διαπληκτίστηκε

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Τις συνθήκες θανάτου νεαρής γυναίκας ερευνά η αστυνομία στη Σύρο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην Άνω Σύρο, φέροντας πλήγμα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, όταν μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, μετέβη σε σπίτι και χτύπησε το κουδούνι.

Την πόρτα άνοιξε μία άλλη γυναίκα και φέρεται να ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος μαχαίρωσε τη γυναίκα που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της.

Η τραυματισμένη γυναίκα επιχείρησε να απομακρυνθεί τρέχοντας από το σημείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακολούθησε καταδίωξη, στη διάρκεια της οποίας της πετούσαν διάφορα αντικείμενα. Λίγο αργότερα η γυναίκα κατέρρευσε στον δρόμο, όπου και έχασε τη ζωή της.

Το ζευγάρι που βρισκόταν στην κατοικία έχει προσαχθεί και βρίσκεται στην Ασφάλεια, όπου εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα που πήγε στο σπίτι ήταν εκείνη που κρατούσε μαχαίρι και οι ίδιοι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας.

Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

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