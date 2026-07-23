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23.07.2026 15:42

Παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη το ETCS δεν λειτουργεί (Video)

23.07.2026 15:42
Xristos-Palios

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Τα είπε όλα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παληός στην Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφέλειας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης της Βουλής.

Ο Χρήστος Παληός αποκάλυψε ότι τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τις ζωές 57 συνανθρώπων μας αποκάλυψε ότι το σύστημα ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί.

@milena_apostolaki

Ελληνικός Σιδηρόδρομος. 3 χρόνια μετά τα Τέμπη.

♬ πρωτότυπος ήχος – Milena Apostolaki

«Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS», τον ρώτησε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

«Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό», απάντησε ο Παληός.

Όταν η Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε ρωτώντας τον πού λειτουργεί το ETCS , ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ παραδέχθηκε ότι το σύστημα παρότι λειτουργικό, δεν λειτουργεί.

«Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS, σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο, αδειοδοτημένο σε τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα», είπε. 

Τι είναι το ETCS

Το ETCS είναι σύστημα σηματοδότησης και προστασίας των τρένων που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την ασφάλεια και να ενοποιεί τη λειτουργία των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη.

  • Παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα του τρένου.
  • Γνωρίζει μέχρι πού επιτρέπεται να κινηθεί το τρένο (την άδεια κίνησης).
  • Ενημερώνει τον μηχανοδηγό για τα όρια ταχύτητας και τις ενδείξεις σηματοδότησης.
  • Αν ο μηχανοδηγός δεν φρενάρει όταν πρέπει ή υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα.

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