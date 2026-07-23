Βάσεις 2026: Πού πέρασαν οι αριστούχοι των πανελληνίων – Σε ποιες σχολές ανέβηκαν και πού έπεσαν

Takeaways by to pontiki AI Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι οποίες ανακοινώθηκαν φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Πολλοί αριστούχοι υποψήφιοι από διάφορες περιοχές της χώρας πέτυχαν την εισαγωγή τους στις σχολές της πρώτης τους επιλογής.

Η γενική εικόνα των βάσεων δείχνει άνοδο στις περισσότερες δημοφιλείς σχολές, με σημαντικές αυξήσεις στις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές.

Αντιθέτως, περιορισμένες μεταβολές σημειώθηκαν στις νομικές σχολές, ενώ μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν σε συγκεκριμένα τμήματα, όπως η επιστήμη φυτικής παραγωγής.

Συνολικά, οι βάσεις εισαγωγής αυξήθηκαν σε 279 πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ παρουσίασαν πτώση σε 164 τμήματα σε όλη την επικράτεια.

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Τέλος στην αγωνία των πανελληνίων εξετάσεων δόθηκε με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια από το υπουργείο Παιδείας.

Οι αριστούχοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα να δουν το όνομά τους στο τμήμα της επιλογής τους, μετά από κόπο και διάβασμα.

Στην πρώτη του επιλογή, την Ιατρική Σχολή Αθηνών, κατάφερε να περάσει ο Γιάννης Λάλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος των πρώτων μεταξύ των υποψηφίων της Λέσβου στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, με επίδοση 19.400 μορίων. Ο φοιτητής ιατρικής πλέον, μίλησε στο EΡΤNews.

Το όνειρο της Ιατρικής έγινε πραγματικότητα και για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 29ος στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας μέσο όρο 19,1, με άριστα στη Φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψηφίους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε εξουθένωση. Όπως αναφέρει, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα, με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.

Πρώτη εισήχθη στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου η Μάρω Κουζινόγλου από το 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 19.740 μόρια, πετυχαίνοντας παράλληλα την εισαγωγή της στην πρώτη σχολή της προτίμησής της. Μιλώντας για την επιτυχία της, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη, τονίζοντας ότι οι κόποι και η πολύμηνη προσπάθειά της ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Στεφανία Χρα συγκέντρωσε 18.300 μόρια και πέτυχε την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, που αποτελούσε την πρώτη της επιλογή. Όπως δηλώνει, μέσα σε μόλις έναν χρόνο προετοιμασίας κατάφερε να πετύχει τον στόχο της, βλέποντας τους κόπους της να ανταμείβονται.

Στη σχολή που επιθυμούσε πέρασε και ο Σπύρος Σταθόπουλος, ο οποίος εξασφάλισε την εισαγωγή του στους Μηχανολόγους Μηχανικούς, τονίζοντας πως η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας.

Από τους αριστούχους ξεχώρισε και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο οποίος εισήχθη πρώτος στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας συγκεντρώσει τρία άριστα γραπτά και 19 στην Έκθεση. Αν και, όπως λέει, η σχολή ανοίγει πολλούς επαγγελματικούς δρόμους, εκείνο που τον συναρπάζει περισσότερο είναι οι διαστημικές τεχνολογίες, ο σχεδιασμός δορυφόρων και διαστημικών οχημάτων, ένα ενδιαφέρον που καλλιεργεί από μικρό παιδί.

Με γραπτό μήνυμα στο κινητό του πληροφορήθηκε την επιτυχία του και ο Γιώργος Κουτσιμπίδης, ο οποίος εισάγεται στο Τμήμα Ψυχολογίας, πραγματοποιώντας έναν στόχο που είχε θέσει από την αρχή της προετοιμασίας του.

Την Ψυχολογία επέλεξε τελικά να ακολουθήσει στις σπουδές της και η Αλεξάνδρα Κολάση, η οποία εισήχθη τρίτη στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως εξηγεί, από μικρή ηλικία την ενδιέφερε να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και να τους βοηθά να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους. Αν και είχε τις επιδόσεις για να επιλέξει πολλές σχολές, αποφάσισε συνειδητά να ακολουθήσει την Ψυχολογία, καθώς θεωρεί ότι της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Με 18.900 μόρια, η Νάντια Παπακωνσταντίνου γίνεται πλέον φοιτήτρια τηςΦιλολογίας του ΕΚΠΑ, μιας σχολής που, όπως λέει, αποτελούσεδιαχρονικό της όνειρο και σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή της.

Πού αυξήθηκαν και πού μειώθηκαν οι βάσεις – Τι έγινε στα δημοφιλή τμήματα

Οι βάσεις εισαγωγής ανακοινώθηκαν φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με τη συνολική εικόνα να δείχνει άνοδο στις περισσότερες δημοφιλείς σχολές.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις Πολυτεχνικές και στις Ιατρικές σχολές. ΣτουςΠολιτικούς Μηχανικούς η άνοδος κυμάνθηκε από 823 έως και 1.775 μόρια, στις Ιατρικές από 125 έως 375 μόρια, ενώ στους Αρχιτέκτονες οι βάσεις αυξήθηκαν από 538 έως και 1.190 μόρια.

Ανοδική ήταν η πορεία και για τις σχολές Πληροφορικής, όπου οι αυξήσεις έφτασαν έως και τα 1.700 μόρια, καθώς και για τα περισσότερα Τμήματα Μαθηματικών, με εξαίρεση το Μαθηματικό Σάμου, όπου καταγράφηκε πτώση 685 μορίων.

Στις Νομικές σχολές οι μεταβολές ήταν περιορισμένες. Η Νομική Αθηνών παρέμεινε σταθερή, ενώ μικρή υποχώρηση σημειώθηκε στη Νομική Θεσσαλονίκης κατά 20 μόρια και στη Νομική Κομοτηνής κατά 25.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες μειώσεις κατέγραψαν το ΤμήμαΕπιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πτώση4.230 μορίων, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με μείωση 2.460 μορίων, καθώς και η Μαιευτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου η βάση υποχώρησε κατά 1.681 μόρια.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, οι βάσεις εισαγωγής αυξήθηκαν φέτος σε 279 πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ μειώθηκαν σε 164, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές τάσεις που διαμορφώθηκαν στα επιστημονικά πεδία και στις επιλογές των υποψηφίων.

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