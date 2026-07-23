Προσωρινά κρατούμενος ο άστεγος που μαχαίρωσε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι, ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη, αποφάσισαν μετά την απολογία του, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας.

Ο δράστης της επίθεσης, απολογήθηκε για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο 60χρονος φέρεται να δήλωσε άστεγος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας για τα οποία έχει νοσηλευτεί σε ειδικές κλινικές ενώ τρεις ημέρες πριν το περιστατικό στην Ακρόπολη φαίνεται να είχε ολοκληρώσει μία νοσηλεία.

Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου κοντά στα εκδοτήρια εισιτηρίων για τον αρχαιολογικό χώρο. Από την επίθεση, ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα πιο ελαφρά, στα πόδια.

Διαβάστε επίσης

Παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη το ETCS δεν λειτουργεί (Video)

Σταύρος Γεωργίου: Οι κινήσεις του δράστη μετά την άγρια δολοφονία, πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες – Πώς έγινε η σύλληψη

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Πού… απογειώθηκαν και πού «κατέρρευσαν» οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ