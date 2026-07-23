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23.07.2026 16:55

Προσωρινά κρατούμενος ο άστεγος που μαχαίρωσε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

23.07.2026 16:55
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Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι, ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη, αποφάσισαν μετά την απολογία του, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας.

Ο δράστης της επίθεσης, απολογήθηκε για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο 60χρονος φέρεται να δήλωσε άστεγος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας για τα οποία έχει νοσηλευτεί σε ειδικές κλινικές ενώ τρεις ημέρες πριν το περιστατικό στην Ακρόπολη φαίνεται να είχε ολοκληρώσει μία νοσηλεία.

Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου κοντά στα εκδοτήρια εισιτηρίων για τον αρχαιολογικό χώρο. Από την επίθεση, ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα πιο ελαφρά, στα πόδια.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 17:45
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