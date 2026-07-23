Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι Βάσεις – Πού θα δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέλος αγωνίας για τους χιλιάδες υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων, καθώς το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής εδώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Ονομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας έχουν λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε ώρες αυξημένης κίνησης ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.

Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων, προσφερόμενων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δηλαδή, είχε καθοριστεί για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος στις 68.788.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Ταυτόχρονα, υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ανήλθε φέτος σε 20.909, εκ των οποίων 19.452 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2026-2027, ενώ 1.457 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 125 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 20.784 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 14.225. Πιο συγκεκριμένα, οι 14.100 είναι επιτυχόντες στη γενική κατηγορία και 125 στην ειδική κατηγορία.

Τα δικαιολογητικά και οι οδηγίες εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παράλληλου Μηχανογραφικού, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, για τους επιτυχόντες στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αντίστοιχες πληροφορίες εγγραφής για τις ΣΑΕΚ εποπτείας άλλων υπουργείων θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από κάθε υπουργείο.

Διαβάστε επίσης:

Καταδίωξη από νταή σύζυγο στην Πάτρα – Κυνηγούσε τη γυναίκα του για να τη χτυπήσει

Φωτιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, «ήχησε» το 112 (video)

Θεσσαλονίκη: Τον μπέρδεψε με άλλον και του επιτέθηκε με… τρίαινα! Ζήτησε συγγνώμη μόλις κατάλαβε το λάθος