Άρχισαν τα δύσκολα για την κυβέρνηση: Δίκες για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, σύγκρουση για Novartis και… στο βάθος Γιώργος Βλάχος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Παραφράζοντας ελαφρώς τους Λατίνους, η χθεσινή ήταν μια dies horribilis για την κυβέρνηση και τη ΝΔ, καθώς μια σειρά από διαδοχικά γεγονότα προκάλεσαν αναστάτωση, προβληματισμό και δυσφορία στο Μαξίμου και την Πειραιώς.

Έρχονται οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Παίρνοντας τα πράγματα με χρονολογική σειρά, κατ’ αρχάς ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες έναρξης των ακροαματικών διαδικασιών για τους τέσσερις «γαλάζιους» βουλευτές (Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κώστας Σκρέκας) στους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρώτη δίκη, αυτή της Κ. Παπακώστα, να ορίζεται για τις 2 Οκτωβρίου.

Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι η όλη διαδικασία επιταχύνθηκε μετά την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης, σχετικά με τις δίκες βουλευτών και εξέφραζαν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, σε επίπεδο εντυπώσεων, όπως είπε στο topontiki.gr «γαλάζιο» στέλεχος, «ό,τι και να λέμε, τέσσερις βουλευτές μας δικάζονται για εμπλοκή τους σε σκάνδαλο» (οι κατηγορίες αφορούν στα πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κ. Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή).

Βαρύ κλίμα για τα Τέμπη

Την ίδια ώρα, στο «μέτωπο» της τραγωδίας των Τεμπών, έγινε γνωστό ότι ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτριος Μητρουλιάς, εισηγήθηκε προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη, με την κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος, του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών, μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από την κυβέρνηση – ακόμα και σε επίπεδο διαρροών – τηρήθηκε… σιγή ασυρμάτου για την εισαγγελική εισήγηση, παραπέμποντας στην τελική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, που αναμένεται να ληφθεί το φθινόπωρο. Πάντως, η αίσθηση που υπάρχει είναι αυτή της… παγωμάρας, ενώ τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα και στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο συνεχίζει την ανακριτική διαδικασία για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι αν ο Χ. Τριαντόπουλος παραπεμφθεί σε δίκη, θα είναι το πρώτο στέλεχος της ΝΔ που στέλνεται στο Ειδικό Δικαστήριο για το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη.

Θύελλα με Σαλμά

Και, σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, η συζήτηση στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του – διαγραμμένου από τη ΝΔ – Μάριου Σαλμά, μετατράπηκε σε… ροντέο, όταν ο πρώην υπουργός αποκάλυψε γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με έναν από τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis (τον Νίκο Μανιαδάκη) ο νυν υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Μ. Σαλμάς δήλωσε ότι ο Ά. Γεωργιάδης «όσο δημόσια ωρύονταν για τους μάρτυρες της Novartis, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας – τον Μανιαδάκη, ως Αναστασίου – και του υποδεικνύει την κατάθεσή του, πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει».

Ο υπουργός Υγείας, σημείωσε ότι «με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν». Ωστόσο, η αντιπολίτευση κυριολεκτικά «πήρε φωτιά», με το ΠΑΣΟΚ να σημειώνει ότι «οι καταγγελίες (σ.σ. Σαλμά) για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο» και τον Παύλο Πολάκη να μιλά για προσωπική δικαίωση και να σχολιάζει γράφοντας ότι «karma is a bitch».

«Βόμβα» Βλάχου για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

«Κερασάκι στην τούρτα» αποτέλεσε η προσωπική προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ερώτηση του βουλευτή Ανατολικής Αττικής της ΝΔ και πρώην υπουργού, Γιώργου Βλάχου, για τον διαγωνισμό που αφορούσε στα «πράσινα σπίτια» (σπιτάκια ανακύκλωσης), καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ότι ήδη έγιναν έφοδοι στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε τον εξοπλισμό σε δήμους.

Ο βουλευτής, που γίνεται ο πρώτος που καταθέτει ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, ζητά αναλυτική ενημέρωση – και κατάθεση των σχετικών εγγράφων από το ΥΠΕΝ – για τον διαγωνισμό, τους όρους, το κόστος των εγκαταστάσεων, την τύχη των υλικών που συλλέγονται στα «σπιτάκια ανακύκλωσης», καθώς και για τις φωτιές που σημειώνονται σε διάφορες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ανά τη χώρα, με τον Γ. Βλάχο να τονίζει ότι «τα ανωτέρω έγγραφα ζητούνται προκειμένου να δοθούν επιτέλους πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων που αφορούν το σύστημα ανακύκλωσης».

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Γ. Βλάχος έχει ηγηθεί/συμμετάσχει σε καταθέσεις ερωτήσεων από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για «δύσκολα» ζητήματα, όπως τα «κόκκινα» δάνεια ή οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε ακριτικές περιοχές, ενώ έχει εκφράσει ενστάσεις και για προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση (π.χ. ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, πρόταση που βαίνει προς απόσυρση). Ωστόσο, η ερώτηση προς τον πρωθυπουργό – λένε οι πληροφορίες – προκαλεί δυσφορία στο Μαξίμου, καθώς θεωρείται «επιθετική» κίνηση, μόλις δύο μέρες μετά τη συνεδρίαση της Κ.Ο.

Όπως και να’ χει, πάντως, η ατμόσφαιρα έχει βαρύνει πολύ στο κυβερνών κόμμα, σε μια περίοδο που γίνεται προσπάθεια ανασύνταξης και επανασυσπείρωσης ενόψει των εκλογών, χωρίς να αποκλείονται μέσα στο επόμενο διάστημα κι άλλες «εκπλήξεις».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα

Πινγκ πονγκ Φάμελλου και ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση – «Εγώ εκπροσωπώ την ενότητα» απαντά στις αιχμές της Κουμουνδούρου για την έδρα

«Βούρκος» και «σκουπίδια»: Φούντωσε ξανά η κόντρα Ζωής – ΚΚΕ με εκατέρωθεν πυρά











