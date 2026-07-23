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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2448
23/07/2026
23.07.2026 08:25

ΣΥΡΙΖΑ: Τα πρώτα δείγματα της επανεκκίνησης με Δούρου στο τιμόνι – Η στάση απέναντι σε Τσίπρα και Φάμελλο και το «όχι» στον Τασούλα

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2448
23/07/2026
23.07.2026 08:25
rena dourou 77- new

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Μετά το θυελλώδες δίμηνο που προηγήθηκε, λόγω της ίδρυσης της ΕΛ.Α.Σ., ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα πρώτα του βήματα με τη Ρένα Δούρου στο «τιμόνι», η οποία το Σάββατο εκλέχτηκε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σήμερα το μεσημέρι, στις 3, συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, προκειμένου να γίνουν οι χρεώσεις στα μέλη της (το Σάββατο συμπληρώθηκαν οι θέσεις όσων αποχώρησαν). Αναμένεται η πολιτική εισήγηση της Ρένας Δούρου, εισήγηση του γραμματέα Νίκου Παππά σε σχέση με την ανασύνταξη του κόμματος και εισηγήσεις από μέλη της Εκλογικής Επιτροπής για τα επόμενα βήματα οργανωτικής και εκλογικής προετοιμασίας.

Χθες, η Ρένα Δούρου γνωστοποίησε ότι το κόμμα δεν θα παραστεί στην αυριανή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Στο σκεπτικό, που παραθέτει στη σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα, αναφέρει πως η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη Δημοκρατία, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. «Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας», επισημαίνεται στην επιστολή της.

Αν λάβει κανείς υπόψη και την εκδήλωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα, το απόγευμα της Τρίτης στο σημείο της δολοφονίας, με την παρουσία της Ρ. Δούρου, του Θ. Ξανθόπουλου, του Στ. Παππά και άλλων στελεχών, αντιλαμβάνεται ότι μία από τις προτεραιότητες Δούρου είναι η ανάδειξη του συμβολισμού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εκφραστής των αγώνων της Αριστεράς και έχει ιστορικό βάθος.

Επίσης, στα πρώτα δείγματα γραφής σε σχέση με το πώς πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας πίσω του την εποχή Τσίπρα, συμπεριλαμβάνονται η στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και το κόμμα του, την ΕΛ.Α.Σ. Με την ανακοίνωση για τη θέση της ΕΛ.Α.Σ. ότι δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η Κουμουνδούρου διαμηνύει ουσιαστικά ότι δεν θα διστάζει να «βγει απέναντι» στον πρώην πρωθυπουργό όταν χρειάζεται, σε προγραμματικά ζητήματα. Σε κεντρικό επίπεδο, πάντως, οι τόνοι μέχρι στιγμής είναι συγκρατημένοι, ανεξαρτήτως αν τα επιμέρους στελέχη, όπως π.χ. ο Πολάκης, χρησιμοποιούν οξεία ρητορική κατά του Τσίπρα.

Πολλά κλικ αιχμηρότερη ήταν η αντίδραση της Κουμουνδούρου για τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου. «Ο κ. Φάμελλος επιλέγει να μιλήσει για “αδιέξοδο”, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο» ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι προκαλεί εντύπωση πως στη δήλωσή του «επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα», τη στιγμή που κρατά την έδρα. «Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα» σημείωναν κι ενώ στο παρελθόν ο ίδιος ζητούσε τις έδρες όσων αποχωρούσαν. «Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του βουλευτή και άλλη του προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα» κατέληγε η διαρροή της Κουμουνδούρου.

Σημειώνεται ότι ο Φάμελλος στη δήλωσή του ανέφερε πως ήταν πολύ δύσκολη η απόφασή του, δικαιολογώντας την με το σκεπτικό πως «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς» και πως ο ίδιος δεν μπορεί να υποστηρίξει την «περιχαράκωση» και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν οι επιλογές όσων μένουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, σημείωσε πως θα τιμήσει την εντολή των πολιτών «με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία».

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