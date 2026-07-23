Το ΚΥΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 4,3 δισ. ευρώ – Τι περιλαμβάνει η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Takeaways by to pontiki AI Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ενέκρινε εξοπλιστικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κεντρικό πυλώνα του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός ενιαίου αντιεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου κόστους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium, μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron και V-BAT, καθώς και προηγμένων συστημάτων επιτήρησης και υποβρύχια οχήματα.

Η νέα αρχιτεκτονική αεράμυνας στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, όπως μαχητικά αεροσκάφη, βαλλιστικοί πύραυλοι και διάφοροι τύποι μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

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Σε ένα μεγάλο βήμα για την αμυντική θωράκιση προχωρά η χώρα. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, δίνεται η τελική έγκριση για εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ», ύψους 4,3 δισ. ευρώ, «κορωνίδα» του οποίου είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση στην σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ανάβει το «πράσινο φως» για τον θόλο, τα C-390 Millenium, τα V-BAT, τα Heron, τα Vict κ.α. συστήματα που οδηγούν τις Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή.

Τελική έγκριση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ο αντιαεροπορικός, αντιβαλλιστικός και anti-drone θόλος της χώρας, που αποτελεί το βασικό τμήμα για την υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», με εκτιμώμενο κόστος κοντά στα 3,5 δισ.., είναι το μεγαλύτερο, ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο από όλα τα προγράμματα, καθώς αντικαθιστά την παλιά, με αποσπασματικά συστήματα, άμυνα, με μια κοινή δομή για ολόκληρη την επικράτεια.

Δημιουργείται μια ενιαία αρχιτεκτονική αεράμυνας, η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροχήματα, περιφερόμενα πυρομαχικά, πυραύλους cruise, τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και σε χαμηλότερο επίπεδο, μικρού μεγέθους drones που επιχειρούν είτε αυτόνομα, είτε σε ομάδες.

Πρόγραμμα – «μαμούθ»

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας), αναμένεται να εγκριθεί η προμήθεια τριών, νέων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium, δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron σε διαμόρφωση που θα επιτρέπει την ενσωμάτωση οπλισμού, επιπλέον non-kinetic anti-drone συστήματα για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, υποβρύχια οχήματα VICTA για τις Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, δέκα συστήματα V-BAT με συνολικά είκοσι αεροχήματα, μικροδορυφόροι επιτήρησης, βλήματα AGM-114R2 Hellfire για τα Apache, σύγχρονες διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης και τα νέα ισραηλινά sonar για τις τέσσερις φρεγάτες MEKO.

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