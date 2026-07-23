Η ανάρτηση του Άρη για τα γενέθλια του Νίκου Γκάλη – «Ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής»

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Τα γενέθλια του έχει ο Νίκος Γκάλης ο οποίος γίνεται σήμερα 69 ετών.

Γεννημένος στις 23 Ιουλίου 1957 στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, ο Νίκος Γκάλης έμελλε να έρθει στην Ελλάδα για να κάνει το όνομά του συνώνυμο του ελληνικού μπάσκετ και να οδηγήσει τον Άρη και την Εθνική Ελλάδας σε αμέτρητες επιτυχίες.

Ο Άρης δεν θα μπορούσε να μην ευχηθεί στον παίκτη – σύμβολο του συλλόγου, αποθεώνοντας για μία ακόμη φορά το μεγαλείο του Έλληνα μπασκετμπολίστα.

«Ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής, ο ανυπέρβλητος Νίκος Γκάλης έχει σήμερα (23/07) τα γενέθλιά του. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ’ όλα και να ξαναδεί την ομάδα που οδήγησε στη δόξα σε αντίστοιχα μονοπάτια»

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