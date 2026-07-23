Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στα Οινόφυτα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Άμεσα μετέβησαν στο σημείο 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα.
Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026
Διαβάστε επίσης:
Σταύρος Γεωργίου: Οι κινήσεις του δράστη μετά την άγρια δολοφονία, πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες – Πώς έγινε η σύλληψη
Κρήτη: Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων και δικηγόρος – Κατηγορούνται για παραποίηση στοιχείων
Πρώτη στην Ιατρική Αθηνών η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη: «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.