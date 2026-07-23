Disney+: Θα λανσάρει ντοκιμαντέρ για τους δημιουργούς της με τη συμμετοχή των Κάμερον, Φέιγκ, Φαβρό, Μπους

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«Disney Worldbuilders» («Οι δημιουργοί της Disney» σε ελεύθεροι απόδοση) τιτλοφορείται το ντοκιμαντέρ της Λέσλι Άιγουερκς, εγγονή του θρύλου της Disney Ούμπ Άιγουερκς– συνδημιουργού με τον Γουόλτ Ντίσνεϊ– του Μίκι Μάους, το οποίο αναμένεται να «ανέβει» τον επόμενο μήνα στο Disney+.

Το ντοκιμαντέρ για το σύμπαν της εμβληματικής φίρμας συνυφασμένη με την ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια αποτελεί, περιγράφουν αμερικανικά ΜΜΕ που είχαν άμεση πληροφόρηση, μια αποκαλυπτική ματιά στο πως κύκλοι ταινιών όπως για παράδειγμα οι «Frozen» («Ψυχρά & ανάποδα»), «Toy story» και «Zootopia» («Ζωούπολη), εξελίχθηκαν σε συναρπαστικούς- παραμυθένιους- κόσμους, προσφέροντας συναρπαστικές εμπειρίες στα πάρκα ψυχαγωγίας της Disney.

Οι κινηματογραφιστές Τζέιμς Κάμερον («Avatar»), Κέβιν Φάιγκ (o μιστερ Marvel Studios), Τζον Φαβρο, Πιτ Ντόκτερ («Μπαμπούλες Α.Ε.»), Τζένιφερ Λι (Οσκαρούχος δημιουργός των «Frozen») και Τζάρεντ Μπους (επικεφαλής δημιουργικός δευθυντής των Walt Disney Animation Studios) συγκαταλέγονται μεταξύ των κινηματογραφιστών που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ.

«Η τεχνολογία, σε συνδυασμό με μια καλή αφήγηση, δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία», δήλωσε ο Φαβρό που σκηνοθέτησε την τελευταία ταινία «Star Wars» με τίτλο «The Mandalorian and Grogu», δίνοντας το στίγμα.

Το ντοκιμαντέρ προσφέρει επίσης σπάνιες ματιές σε νέες περιοχές, χώρους και εμπειρίες που παίρνουν σάρκα και οστά σε όλες τις εγκαταστάσεις της Disney.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπόμπ Ίγκερ, θέτει το πλαίσιο αναλογιζόμενος τη συνδυαστική δύναμη μοναδικών αφηγήσεων και τον αντίκτυπο που έχει αυτή η δημιουργική σύγκλιση (αφήγησης και τεχνολογίας) σε ολόκληρη την Walt Disney Company.

Ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζος Ντ’Αμάρο, συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα, μιλώντας για την κληρονομιά της αφηγηματικής παράδοσης της Disney και για το πώς συνεχίζει να εξελίσσεται.

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